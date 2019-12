SPD muss bei Parteitag Chance auf sozialökologischen Neustart nutzen (FOTO)

Die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands habensich mit ihrer Wahl für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neueParteivorsitzende für eine politische Neuausrichtung und gegen ein “Weiter so”ausgesprochen. Die Wahl des Duos als SPD-Vorsitzende an diesem Wochenende isteine Chance für die älteste Partei Deutschlands, sich sozialökologisch neuaufzustellen und einen wirksamen Klimaschutz voranzutreiben.

“Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben im Vorfeld des

SPD-Mitgliedervotums erklärt, sie wollen soziale Gerechtigkeit und Ökologie in

Einklang bringen. Sie haben damit Wahlkampf gemacht, dass sie das Klimapaket in

der aktuellen Form ablehnen und notfalls Nachverhandlungen angekündigt”, betont

Verena Graichen, stellvertretende Vorsitzende des Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND) anlässlich der Übergabe von Umweltbotschaften an

die beiden Vorsitzenden im Vorfeld des Parteitages. “Diesen Worten müssen jetzt

entschlossene und schnelle Taten folgen. Wegducken oder Zurückrudern gilt nicht!

Das würde ihrer Glaubwürdigkeit und der SPD schaden.”

Die SPD ist nicht nur in einem Umfragetief, sondern steht angesichts von

Klimakrise und Artensterben vor der Herausforderung eine sozial-ökologische

Programmatik zu entwickeln. Nur so kann die Partei inhaltlich wieder zeitgemäß

und glaubwürdig werden. “Die Hoffnungen der SPD-Basis, die sich mit dem

Spitzenduo verbinden, dürfen nicht enttäuscht werden. Entschiedener und mit

konkreten Maßnahmen unterlegter Klimaschutz muss Teil des Leitantrags und des

Leitbilds der Partei sein”, so Graichen weiter.

Klimakrise und Artensterben sind die unübersehbaren dramatischen Entwicklungen

einer globalen Krise, die entschlossen und mutig bekämpft werden muss. Der BUND

appelliert daher an die Delegierten, an diesem Wochenende ein deutliches Signal

für einen effektiven Klimaschutz zu setzen. Unter anderem braucht es dazu einen

wirksamen CO2-Preis, einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien und

einen schnellen Kohleausstieg bis 2030.

“Die Sozialdemokratie muss zu einer starken Stimme im Umwelt- und Klimaschutz

werden und sich für die Einhaltung des völkerrechtlich verbindlichen

1,5-Grad-Ziels und den Erhalt unserer Artenvielfalt mit mehr Demokratie und

sozialer Gerechtigkeit einsetzen”, so Graichen. “Saskia Esken und Norbert

Walter-Borjans werden sich an ihrem klimapolitischen Handeln messen lassen

müssen. Mit ihnen hat die SPD die Chance auf einen umwelt- und sozialpolitischen

Neustart. Es bleiben nur noch wenige Jahre, um die sozial-ökologisch gerechte

Transformation noch gestalten zu können. Den BUND haben sie dabei an ihrer Seite

– als Unterstützer und kritischen Begleiter.”

Mehr Informationen:

Nicht nur die SPD-Mitglieder sehen in der Neuaufstellung der Partei eine Chance.

Das zeigen über 3.000 Botschaften, die der BUND heute Morgen an die designierten

Vorsitzenden überreicht hat.

