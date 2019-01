Flexible Recruiting und Development Lösungen für den deutschsprachigen Raum

Kaiblinger+partner mit Profiles International neu in Österreich,Deutschland und der Schweiz

Erfolgreiches Recruiting gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zunehmend zur

Herausforderung für Unternehmen. Umso wichtiger sind die effiziente Gestaltung

des Recruiting-Prozesses und eine möglichst hohe Entscheidungssicherheit für die

Personalauswahl. Die Lösungen von Profiles International unterstützen

Unternehmen dabei, die richtigen BewerberInnen für vakante Stellen zu finden.

Flexibel einsetzbare Online Assessments bieten einen umfangreichen Einblick in

das BewerberInnen-Profil: Denkmuster, Verhaltensmerkale und Berufsinteressen

werden mit den Anforderungen des Jobs verglichen und passende KandidatInnen

identifiziert. Hohe Fluktuationskosten können so reduziert und wertvolle Zeit

eingespart werden.

Kompetenzen und Entwicklungsbereiche der eigenen MitarbeiterInnen, speziell in

den erfolgskritischen Bereichen Vertrieb und Führung zu kennen, ist die Basis

für alle weiterführenden Maßnahmen. Um beispielsweise Change Management Prozesse

begleiten zu können, muss sichergestellt werden, dass die richtigen Personen in

den passenden Positionen sind, um die Organisation weiter in eine erfolgreiche

Zukunft führen zu können. Umfassende Feedback Instrumente liefern wertvolle

Informationen und bilden den Rahmen für kontinuierliches Performance Management.

Professionelle Partner mit Erfahrung

Mit der Expertise aus mehr als 20 Jahren entwickelt Profiles International

wissenschaftlich valide Online Assessments, um Unternehmen unterschiedlichster

Größen und Branchen dabei zu unterstützen, die passenden MitarbeiterInnen zu

finden, zu fördern und im Unternehmen zu halten. Und das weltweit in

mittlerweile über 120 Ländern und 40 Sprachen.

Im deutschsprachigen Raum ist kaiblinger+partner Ihr Profiles International

Kontakt. Seit 1993 werden unterschiedliche Unternehmen bei der Erreichung von

Wettbewerbsvorteilen durch einige der am meisten angewendeten Tools in der

Personalentwicklung unterstützt. Und nun auch neu mit den Assessments von

Profiles International: www.talent-profiles.eu

Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an

+43 1 512 51 12

info@kaiblinger-partner.com

www.talent-profiles.eu

Original-Content von: kaiblinger+partner, übermittelt durch news aktuell