Flüchtlingsstrom aus Honduras: 14.000 Migranten sitzen hilflos an den Grenzen fest / Plan International warnt: „Hier werden Menschenrechte missachtet.“

Tausende Menschen sind seit dem Wochenende aus

ihrer Heimat Honduras geflohen, um über Guatemala und Mexiko in die

USA einzureisen. Sie haben sich in riesigen Karawanen zu Fuß auf den

Weg gemacht, um der Gewalt, Armut und Kriminalität in ihrem Land zu

entkommen. Weil Mexiko die Grenzen geschlossen hat, spitzt sich die

Lage gerade dramatisch zu. Etwa 14.000 Menschen sitzen laut

mexikanischen Medienberichten derzeit in Guatemala fest und versuchen

verzweifelt das Land zu verlassen – doppelt so viele wie bisher

angenommen. Lokale Behörden, die Kirche und die Einwanderungsbehörde

in Mexiko schätzen, dass in den kommenden Tagen noch tausende weitere

Migranten folgen werden. An den Grenzübergängen spielen sich

tumultartige Szenen ab: Die Polizei drängt die Menschen mit Gewalt

zurück, es herrscht Chaos, Steine fliegen durch die Luft.

Ein großer Teil der Flüchtenden sind Frauen und kleine Kinder. Sie

harren im Freien aus, schlafen auf der Straße und haben keinerlei

Schutz. Einige Migranten versuchen die Grenzzäune einzureißen oder

den Fluss zu überqueren. Diejenigen, die es bereits bis nach Mexiko

geschafft haben, sind in sogenannten Migrationszentren untergebracht

– in einem Land, in dem die Sicherheitslage nicht besser ist als in

ihrer Heimat Honduras. Das Risiko ist hoch, dass sie Opfer von

Menschenschmugglern oder organisierter Kriminalität werden. „Wir

werden hier Zeugen unfassbaren Elends und Leids. An erster Stelle

muss der Schutz der Menschen, insbesondere der Kinder und

Jugendlichen, stehen. Sie sind solchen Situation völlig hilflos

ausgeliefert“, betont Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan

International Deutschland.

Außerdem müsse die Situation in den Heimatländern verbessert

werden. Maike Röttger: „Die Probleme werden nicht gelöst, indem

Flüchtlinge kriminalisiert und öffentlich als Bedrohung dargestellt

werden. Stattdessen müssen wir die Ursachen für die Flucht bekämpfen.

Zum Beispiel, indem wir junge Menschen dabei unterstützen, eine

qualifizierte Ausbildung zu machen und einen Job zu finden.“

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gedroht, den Ländern die

finanzielle Hilfe zu streichen, wenn der Migrantenstrom nicht

gestoppt werde, und kündigte an, die südliche Grenze der USA mit

Militärgewalt abzuriegeln. Seitdem hatten sowohl Mexiko als auch

Honduras die eigenen Grenzen geschlossen. Damit wird den Flüchtenden

nicht nur das Recht auf Asyl verwehrt, sondern auch das Recht auf

Auswanderungsfreiheit, das ihnen laut Artikel 13 und 14 der

UN-Menschenrechtskonvention zusteht. Trump bezeichnete die Menschen

außerdem als Kriminelle, die er nicht in seinem Land haben wolle.

„Wir beobachten hier eine besonders dramatische Entwicklung:

Menschen, die vor Gewalt, Armut und Kriminalität in ihrem eigenen

Land fliehen, werden auf das schlimmste diffamiert und ihrem

Schicksal überlassen. Hinzu kommt, dass finanzielle Hilfen hier an

rechtswidrige Bedingungen geknüpft werden, weil die Menschen durch

die Schließung der Grenzen illegal im Land festgehalten werden. Wir

dürfen nicht zulassen, dass in humanitären Krisen wie dieser

internationales Recht missachtet wird“, warnt Maike Röttger.

In Honduras, einem der ärmsten Länder Lateinamerikas, gehören

Gewalt, Armut und Drogenhandel zum Alltag. Die Mordrate ist extrem

hoch, 90 Prozent der Fälle werden nicht geahndet. Über 60 Prozent der

Menschen leben in Armut. Drogenkartelle und Jugendbanden sind für die

meisten Gewaltverbrechen verantwortlich. Fast die Hälfte der

Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt. Die Jugendlichen haben oft keine

Ausbildung, finden keine Arbeit und haben keine Chance, dieser

Perspektivlosigkeit zu entkommen.

Plan International führt in Honduras Berufstrainings durch und

hilft jungen Menschen dabei, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu

verbessern. Für Jugendliche ist es besonders schwer, eine Arbeit zu

finden – die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist groß und die

beruflichen Qualifikationen sind oft schlecht. Durch die

Zusammenarbeit mit lokalen Behörden sollen Lehrkräfte besser

qualifiziert und sichergestellt werden, dass die Lehrinhalte auf die

Anforderungen des Arbeitsmarktes zugeschnitten sind. Außerdem bietet

Plan berufliche Ausbildungen sowie Trainings an, um Perspektiven und

Kompetenzen für eine wirtschaftliche Selbständigkeit zu vermitteln.

Dazu gehören zum Beispiel sogenannte Kernkompetenzen wie

wirtschaftlicher Umgang mit Geld oder Konfliktbewältigung.

