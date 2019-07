Frankfurter Rundschau: Bundesweites Vorbild?

Nach der krachenden SPD-Niederlage in Bremen sah

es so aus, als bliebe an der Weser fast alles wie bisher: Die Sozis

verlängern ihr Dauerabonnement auf den Bürgermeisterstuhl, die Grünen

bleiben ihr Partner, und als Mehrheitsbeschaffer kommen die Linken

hinzu. Seit Montag ist klar: Der Stadtstaat bekommt zwar keine völlig

neue Regierung, wie sie mit Jamaika möglich geworden wäre, aber

einiges wird sich nun doch ändern. Denn nach dem Wirtschaftssenator

und der Wissenschaftssenatorin gibt jetzt auch Bürgermeister Carsten

Sieling sein Amt ab. In der künftigen Regierung werden nur noch drei

der bisherigen Senatsmitglieder sitzen. Frischer Wind dürfte auch von

den Linken kommen. Vielleicht gelingt es Rot-Grün-Rot zumindest

ansatzweise, die Probleme Bremens zu lösen und ein Modell für

klimabewusste und soziale Politik zu werden. Dann könnte die

Koalition auch bundesweit zum Vorbild werden – falls die SPD aus

ihrem Tal herausfindet.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell