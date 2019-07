neues deutschland: Kommentar zu den jüngsten Terroranschlägen in Afghanistan

In Katar verhandeln die Taliban und die USA in

diesen Tagen über den Abzug der US-Streitkräfte nach über 17 Jahren

Dauereinsatz in Afghanistan. Eine zentrale Bedingung dafür soll sein,

dass die Taliban Garantien dafür aussprechen, dass zukünftig keine

Terrorgruppen in dem Land einen Zufluchtsort finden. Doch wer sich

beispielsweise daran erinnert, wie die Talibanregierung vor 2001 etwa

die Ethnie der Hazara massakrierte, wird merken, dass diese überhaupt

keine religiösen Extremisten von außerhalb brauchten, um eine

Terrorherrschaft zu etablieren. Es gibt afghanische Stimmen, die

beklagen, die USA würden sie mit ihrem Abzug der Taliban zum Fraß

vorwerfen. Das stimmt leider nicht, denn um jemanden im Stich zu

lassen, muss man sich für ihn interessiert haben. Und die Taliban

wurde einst von der USA mit Elan bewaffnet, als es darum ging, den

»Kommunismus«, also den Einmarsch der Sowjetunion 1979, zu stoppen.

Damals reiste sogar Rambo in einem propagandaträchtigen

Hollywood-Blockbuster an den Hindukusch, um die »Befreiungskämpfer«,

wie man sie damals nannte, in ihrem Kampf für die Freiheit zu

unterstützen. Als die Sowjetarmee vertrieben war störte es niemand,

dass die Taliban nun ihre eigene Bevölkerung unterdrückten. Es ging

den USA damals wie heute nur um den eigenen Frieden, nicht um den der

Menschen vor Ort.

