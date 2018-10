Frankfurter Rundschau: Der lange Weg des italienischen Etats

EU-Politiker außerhalb Italiens sind gut

beraten, gelassen auf den Etatentwurf aus Rom zu reagieren. Vor allem

Kritiker hierzulande sollten sich an die kontroversen Debatten

erinnern, als die Europäische Union 2002 ein förmliches

Defizitverfahren gegen Deutschland einleitete. Wenn Rom heute dem

damaligen Berliner Beispiel folgt, muss das zwar noch nicht richtig

sein. Doch das Vorgehen vollmundig zu verdammen wirkt wenig

überzeugend. Nicht auszuschließen ist zudem, dass die Finanzmärkte

Rom weiter unter Druck setzen werden. Schon in den letzten Tagen sind

die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen deutlich

angestiegen. Das kann die italienische Regierung schnell einige

Milliarden Euro jährlich zusätzlich kosten. Deshalb wird auch noch

abzuwarten sein, was das Parlament in Rom noch alles an dem Entwurf

ändern wird.

