Frankfurter Rundschau: Feinde des Volkes

Niemand weiß, ob Jarrod R. diese Bilder im

Fernsehen gesehen hat. Und es ist unzulässig, dem Blutbad, das der

38-Jährige in einer Lokalredaktion in Maryland angerichtet hat, ein

politisches Motiv anzudichten. Offenbar handelte der Täter aus

persönlicher Rache. Doch die fünf Morde fanden in einem

gesellschaftlichen Umfeld statt, das mit laxen Regeln den

Schusswaffenkauf erleichtert und Meinungsverschiedenheiten zunehmend

radikal austrägt. Zu dieser beängstigenden Polarisierung hat Trump

einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und auch zur verächtlichen

Darstellung eines Berufsstandes, der Politikern kritisch auf die

Finger schaut, als „Feind des Volkes“. Trump liebt die rhetorischen

Extreme. Angesichts der realen Verrohung der US-amerikanischen

Gesellschaft müsste er nun dringend innehalten. Wahrscheinlich ist

das nicht.

