neues deutschland: Kommentiert: Frontexdicht

Kann der Brüsseler Gipfel den Streit der

Unionsparteien in Deutschland, kann er die Regierungskrise beenden?

Das ist die erste Frage, die sich in der öffentlichen Debatte erhebt,

nachdem der Europäische Rat seine Einigung in der Flüchtlingspolitik

erzielt hat. Für die entscheidende Frage bleibt deshalb keine Zeit:

Was trägt die Brüsseler Übereinkunft zur Beendigung der

Flüchtlingskrise, zur Beseitigung der Fluchtursachen bei? Es ist

Konsens der Regierungspolitik in Deutschland, dass eine gute Stimmung

im eigenen Land allemal wichtiger ist als der Überlebenskampf

außerhalb Europas. Und es ist nicht das Schlussdokument von Brüssel

nötig gewesen zu dokumentieren, dass dieser Konsens EU-weit gilt.

Außengrenzen werden frontexdicht, Schlepper statt Fluchtursachen

bekämpft und Menschen für ihre Flucht durch Internierung bestraft.

NGO-Rettungsschiffe im Mittelmeer dürften die Einsätze der libyschen

Küstenwache nicht stören, heißt es drohend. Fluchtursachenbekämpfung?

Zusammenarbeit mit Afrika? Gibt es in Form von Lagern, für deren

Betreiben Kooperationswillige bestochen werden sollen, damit sie

erledigen, was die EU für unzumutbar hält. Und Kooperation gibt es,

dort, wo es Europa nicht weh tut. Geld soll fließen, auch für

zivilgesellschaftliches Engagement und die Gleichberechtigung der

Frau. Die Benachteiligung Afrikas mit ihren verheerenden ökonomischen

Folgen hat vor allem ökonomische Gründe. Mag sein, dass sich Horst

Seehofer nun aufhalten lässt. Menschen auf der Flucht tun es bestimmt

nicht.

