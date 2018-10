Frankfurter Rundschau: Geht gar nicht

Dass eine Beamtin des Innenministeriums die

Untersuchung eines Falles beaufsichtigt, in den sie selbst verwickelt

sein könnte, ist ein Unding und ginge vor keinem Gericht durch. Der

Fall reiht sich – leider – ein in die Affären um die Vernichtung von

Akten oder Zeugen des Inlandsgeheimdienstes, die entweder

schmallippig waren oder deren Aussagen nicht zu trauen waren. Selbst

die Union spricht von einer Interessenkollision. Das sagt schon viel.

Die Entsendung der Beamtin H. in den Ausschuss ist kein Zufall,

sondern wahrscheinlich Absicht. Was daraus folgt, ist ebenso klar.

Die Frau muss erstens schnell als Zeugin gehört werden. Zweitens muss

sie als Aufpasserin abgezogen werden. Die Nachfolgerin oder den

Nachfolger sollten sich die Ausschussmitglieder genau ansehen.

