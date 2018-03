Frankfurter Rundschau: Kommentar zur Karlsruher Entscheidung gegen die Sperrklausel bei der Europawahl

Freie Wähler, ÖDP, aber auch Tierschützer sehen

erstmals eine realistische Chance, einen Sitz in Straßburg zu

erhalten. Sie werden sich mit Verve in den Wahlkampf stürzen. Auch

die Wähler der etablierten Parteien sind durch das Urteil eher

elektrisiert als demotiviert. Denn jeder, der keine

Deutsch-Nationalen im Europaparlament sehen will, weiß jetzt: Man

muss diesmal unbedingt wählen gehen. Die Drei-Prozent-Klausel sorgt

nicht mehr zuverlässig dafür, dass die NPD und Gesinnungsfreunde

nicht reinkommen. Schließlich werden sich auch die großen

Volksparteien auf einen schärferen Wahlkampf einstellen. Sie müssen

mehr denn je erklären, warum ihre Politik der Euro-Rettung richtig

war und ist. Dies sind erst einmal sehr positive Signale, die von dem

Karlsruher Richterspruch ausgehen.

