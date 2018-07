Frankfurter Rundschau: Lächerlich und obsolet

Die polnische Regierung höhlt die Demokratie im

Lande systematisch aus, so wie es auch ihre Spießgesellen in Ungarn

tun. Die EU-Kommission hat deswegen längst ein Rechtsstaatsverfahren

gegen Polen eingeleitet. Es geht um den von der PiS betriebenen Umbau

der Justiz. Auch viele Medien im Land sind längst auf Linie gebracht.

Morawiecki und seine PiS haben immer noch nicht verstanden, dass die

Mitgliedschaft in der EU nicht nur mit Rechten, sondern auch mit

Pflichten einhergeht. Die wichtigste: Die Prinzipien von

Rechtstaatlichkeit und Demokratie sind zu achten. Leider hat sich

herausgestellt, dass die Korrekturmechanismen der EU nur

eingeschränkt funktionieren. Das muss geändert werden. Die

Gemeinschaft arbeitet an ihrem Etat für die Zeit nach 2020. Wer gegen

die Werte der Union verstößt, sollte keine Finanzhilfen mehr

bekommen. Gelingt es der EU nicht, Feinde des Rechtstaats in den

eigenen Reihen zu sanktionieren, macht sie sich lächerlich – und

obsolet.

