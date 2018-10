Frankfurter Rundschau: May nimmt ihre Partei in die Pflicht

Zwei Aufgaben hatte Theresa May in Birmingham zu

bewältigen. Nach dem rhetorischen Feuerwerk ihres Rivalen Boris

Johnson musste die Premierministerin ihre konservative Partei

beeindrucken und auf ihre Brexit-Politik einschwören. Zum anderen

galt es, den Briten das Gefühl zu vermitteln: Wir Torys stehen nicht

nur für Streit über den besten EU-Austritt, wir haben eine Vision für

das Land. Geschickt nahm die 62-Jährige die Konservativen in die

Pflicht als Partei von Disziplin, Pragmatismus und Patriotismus. Der

von anderen angestrebte Brexit, suggerierte May, möge perfekter sein

als ihre Variante; nur sie aber könne garantieren, dass es Ende März

zum EU-Austritt komme. Den Briten stellte May bessere Zeiten in

Aussicht. Unter dem Druck der Ideen der Oppositionspartei Labour

verkündete sie: Nach einem Jahrzehnt geht die Zeit der Sparprogramme

zu Ende. Viele Briten werden es mit Erleichterung hören. May hat Zeit

gewonnen, mindestens bis zum nächsten Frühjahr.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell