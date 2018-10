Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Einwanderungsgesetz

Das Einwanderungsgesetz gibt die Chance, die

Zuwanderungsdebatte zu versachlichen. Thomas Maron Für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre es wichtig, wenn die

Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik aus dem sumpfigen

Terrain der Angstmacher auf eine sachliche Ebene gehoben würde. Ein

Einwanderungsgesetz, wie es die große Koalition nun anstrebt, ist

dazu ein wichtiger Schritt. Der Staat muss definieren, welche

Menschen jenseits des Asylrechts bleiben können. Weil sie bereit

sind, sich an Regeln und Gesetze zu halten, ihren Lebensunterhalt

selbst bestreiten, diese Gesellschaft voranbringen können und über

Wissen verfügen, das in den Betrieben dringend gebraucht wird. Das

muss im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man künftig schneller

erkennen kann, wer in Deutschland keine Zukunft hat. Dass die CSU in

dieser Frage jetzt zu erstaunlichen Zugeständnissen bereit ist, macht

Hoffnung auf einen seriöseren Umgang mit dem sensiblen Thema. In

München scheint endlich die Einsicht einzukehren, dass im Falle einer

erneuten Eskalation des Streits über die Flüchtlingspolitik bei der

Landtagswahl in Bayern kein Fallschirm mehr den Absturz mildern

könnte. Nun sind in dem Papier der Koalition lediglich Eckpunkte für

ein Einwanderungsgesetz vereinbart worden. Die Tücken werden im

Detail lauern. Aber darüber lässt sich ja vielleicht endlich mal in

Ruhe reden – nach der Bayernwahl.

