Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu „100 Tage SPD-Chefin Nahles“

An diesem Dienstag ist die Aufsteigerin aus der Eifel seit 100

Tagen SPD-Chefin, und alles deutet darauf hin, dass sie ihr Heil in

einer längst gescheiterten Strategie sucht: die Partei in einer

imaginären Mitte irgendwo zwischen „kleinen Leuten“ und städtischem

Bürgertum zu positionieren.

Eine sozialdemokratische Partei, die sich ihrer Grundwerte

konsequent besinnen und sich als demokratische Alternative für die

zahlreichen Kritiker des „Weiter so“ anbieten würde, hätte womöglich

gute Chancen. Bessere Chancen jedenfalls als eine SPD, die kaum mehr

zu skizzieren weiß als den Schulterschluss mit dem Merkelismus gegen

ganz rechts.

So käme die SPD zu dem Anliegen zurück, das sie seit Jahren so

sträflich vernachlässigt hat: den Wohlstand in diesem reichen Land so

zu verteilen, dass alle etwas davon haben – egal, woher sie kommen.

