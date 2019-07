Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu EU und Flüchtlingen

Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Debatte

über Flüchtlingsverteilung

Vielleicht schaffen sie es ja noch, die sogenannten Willigen in

Sachen Flüchtlingsverteilung. Allerdings: Die Lösung, so

begrüßenswert sie wäre, bliebe weit hinter der Dimension des Problems

zurück. Zum einen ist eine Einigung ja überhaupt nur denkbar, weil

Europa die Zuwanderung weitgehend ausgelagert hat an die Türkei oder

afrikanische Länder. Für die Bootsflüchtlinge einen

Verteilmechanismus zu finden, ist angesichts der geringeren Zahlen

viel leichter geworden. Die Reform des Dublin-Systems, das die

Geflüchteten den Staaten mit EU-Außengrenzen überlässt, ist damit

erst recht noch nicht erreicht. Gerade Deutschland hat dieses System

viel zu lange verteidigt. Angela Merkels Erkenntnis, dass es „eine

Reihe von Fragen aufwirft“, kommt spät. Vielleicht zu spät.

