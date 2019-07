Straubinger Tagblatt: Wahl in der Ukraine – Düstere Aussichten

Wahr ist, dass Selenskyj mit der errungenen

absoluten Mehrheit nun endlich die Machtbasis im Parlament hat, ohne

die er seine großen Vorhaben von der Korruptionsbekämpfung bis zu

Friedensverhandlungen mit Russland ohnehin nicht verwirklichen

könnte. Wahr ist aber auch, dass die Mehrzahl der Abgeordneten kaum

oder gar keine Erfahrung in der politischen Arena vorweisen kann. Und

die ist in der Ukraine knallhart: Seit dem Systemwechsel in den

1990er-Jahren haben dort rivalisierende Oligarchen-Clans das Sagen.

An der Herausforderung, die Macht dieser Netzwerke zu brechen, ist

bisher noch jede Regierung in Kiew gescheitert.

