Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Klima und Verkehr

Die Frankfurter Rundschau schreibt zur

Klimapolitik im Verkehrsbereich:

Das Problem kulminiert gerade im diesem Sektor erstens, weil die

Verkehrspolitik sich drei Jahrzehnte lang nicht wirklich um den

Klimaschutz geschert hat. Und zweitens, weil Scheuer auch jetzt, noch

nicht bereit ist, wirklich umzusteuern. So hat er brachial in die

Kommission hineinregiert, als diese es tatsächlich wagte,

Scheuer-Unworte wie Tempolimit oder Spritverteuerung überhaupt nur

als mögliche Schritte aufzulisten. Kein Wunder, dass es sinnvolle

Vorschläge wie besagtes generelles Tempolimit nicht in die

Kommissionsempfehlungen geschafft haben. Solange so etwas genauso wie

eine generelle Zurückdrängung des überbordenden Auto- und

Lkw-Verkehrs tabu ist, bleiben die Klimaschutzbeteuerungen Makulatur,

zu denen sich auch Scheuer unter dem Druck der Öffentlichkeit schon

mal hinreißen lässt.

