Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Kindergeld für Ausländer

Die Frankfurter Rundschau schreibt zu

Kindergeld-Zahlungen ins Ausland:

Kollabiert das deutsche Sozialsystem, weil böse Ausländer zu

Unrecht Kindergeld für ihren Nachwuchs in Bulgarien und Rumänien

kassieren? Weit gefehlt.

Unbestritten gibt es einzelne, teils spektakuläre Betrugsfälle.

Aber das meiste Geld, das die Familienkassen ins EU-Ausland

überweisen, fließt in die Haushaltskasse von Menschen, die in

Deutschland arbeiten und Steuern zahlen.

Wer wie der Duisburger SPD-Oberbürgermeister über Sinti und Roma

schimpft, „die ganze Straßenzüge vermüllen und das Rattenproblem

verschärfen“, der bedient Ressentiments und trägt dazu bei, den

sozialen Frieden zu gefährden. Nicht zufällig ist das Kindergeld für

EU-Ausländer ein Lieblingsthema der AfD.

Wer Sozialleistungen an niedrigere Lebenshaltungskosten anpassen

will, muss auch wollen, dass dem deutschen Rentner in Spanien die

Rente gekürzt wird.

