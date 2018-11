Frankfurter Rundschau: Spitze des Eisbergs?

Es fragt sich, ob Maaßen der Einzige in

Führungskreisen der deutschen Sicherheitsbehörden ist, der so denkt,

wie er denkt – oder ob er die Spitze des Eisberges markiert. Das wäre

alarmierend. Der Fall Maaßen ist fürs Erste zu Ende. Womöglich wird

man ihn in der Politik wiedersehen, irgendwann im Bundestag schräg

hinter Alexander Gauland oder Alice Weidel. Doch die Frage, ob dieser

Hans-Georg Maaßen mehr aussagt über Polizei und Geheimdienste, als

Demokraten lieb sein kann, diese Frage steht dringlicher denn je im

Raum.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell