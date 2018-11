„Frauen müssen mitbestimmen“ / Statement der Kinderhilfsorganisation Plan International zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts am 12. November

Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan

International Deutschland, zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in

Deutschland:

„Vor 100 Jahren wurde Frauen in Deutschland endlich das Wahlrecht

zugesprochen. Ein entscheidender Meilenstein im Kampf für die

Gleichberechtigung. Am Ziel sind wir jedoch noch lange nicht. Frauen

machen die Hälfte der Weltbevölkerung aus – aber sie treffen immer

noch nicht die Hälfte der Entscheidungen. Weltweit sind nicht einmal

ein Viertel (23,5 Prozent) der Abgeordneten in den nationalen

Parlamenten weiblich. Nur 6,6 Prozent aller Staatsoberhäupter sind

Frauen und nur 7,3 Prozent aller Regierungschefs. Wir müssen dafür

sorgen, dass Frauen mitbestimmen können – in der Politik, in der

Wirtschaft und in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Dafür

brauchen wir eine paritätische Besetzung der Parlamente,

Aufsichtsräte und Führungsposten. Wir brauchen auf allen Ebenen der

Gesellschaft mehr Frauenbeteiligung.

Gleichberechtigung ist die Voraussetzung, um Armut nachhaltig zu

bekämpfen. In großen Teilen unserer Welt sorgen tief verwurzelte

gesellschaftliche und religiöse Vorstellungen dafür, dass Mädchen und

Frauen diskriminiert werden und keine freien Entscheidungen treffen

können – zum Beispiel, ob sie zur Schule gehen, ob und wen sie

heiraten oder wie viele Kinder sie bekommen. Unser Ziel ist deshalb

erst erreicht, wenn jedes Mädchen und jede Frau auf der Welt die

Chance hat, selbst über ihr Leben zu bestimmen.“

