Frauentöpfergruppe veranstaltet Basar in Friedensau

Am Sonntag, den 25. November 2018, findet von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Kulturscheune Friedensau, An der Ihle 10, der 19. Töpferbasar in Friedensau statt. Der Erlös wird von der Frauentöpfergruppe wie jedes Jahr an karitativ-tätige Einrichtungen gespendet.

Originelle Töpferwaren, wie handgemachte Tassen, Krüge, Schalen, Keramik-Figuren für den Garten, Vogeltränken, Lichterhäuser, Pyramiden, Weihnachts- und Schneemänner und andere bunte Weihnachtsdekorationen ? auch dekorierte handgeflochtene Weihnachtskränze ? werden angeboten. Unerwartet entfaltet sich vorweihnachtliche Stimmung. Zeit für eine Tasse Kaffee mit einem Stück selbstgebackenen Kuchen und das Fachsimpeln über Handgemachtes findet sich mit den Akteurinnen am Rande der Veranstaltung.

Der nun schon traditionell am Sonntag vor dem ersten Advent in Friedensau stattfindende Töpferbasar wurde von der Friedensauer Frauentöpfergruppe ins Leben gerufen, um regionale karitative Projekte fördern zu können. Der Erfolg bestätigt die Frauen in ihrer Arbeit. Einen Teilbetrag des zu erwartenden Erlöses des Töpferbasars 2018 wird an das Kinder- und an das Erwachsenen-Hospiz in Magdeburg gespendet. Ein dritter Teilbetrag wird ein Zuschuss sein für den Zeltplatz Friedensau, der einen neuen Kühlschrank benötigt.

Friedensau ist ein 1899 gegründeter Ort. Auf dem Gelände einer einstigen Wassermühle entstand in wenigen Jahren eine Missionsschule mit Landwirtschaft und Industrie sowie ein Sanatorium und ein Seniorenheim. Von 1922 bis 2001 war Friedensau eine selbstständige politische Gemeinde mit eigenen Gemeindevertretern und eigenem Bürgermeister. Heute ist es mit seinen über 500 Einwohnern Teil der Verwaltungsgemeinschaft Möckern. Zu Friedensau gehört die Theologische Hochschule, an der staatlich anerkannte Bachelor- und Master­studiengänge im Fachbereich Christliches Sozialwesen und Theologie ? zum Teil berufs­begleitend ? absolviert werden können. Weitere Informationen über: www.thh-friedensau.de und www.friedensau.de.