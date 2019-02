Frei/Winkelmeier-Becker: Werbung bleibt verboten; Informationszugang wird erleichtert

Regierungsentwurf ist ein klassischer Kompromiss

Der Deutsche Bundestag wird am heutigen Donnerstag, dem 21.

Februar 2019, die Reform des Werbeverbots für Abtreibungen

verabschieden. Dazu erklären der Stellvertretende

Fraktionsvorsitzende, Thorsten Frei, und die rechts- und

verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Elisabeth Winkelmeier-Becker:

Frei: „Der heutige Kompromiss war und ist zwar für beide Seiten

ausgesprochen schwierig. Im Ergebnis aber ist die Einigung zu

begrüßen: Denn die Regelung des § 219a StGB, die Werbung für

Schwangerschaftsabbrüche verbietet, bleibt nach wie vor erhalten. Das

ist für uns als Unionsfraktion die wichtigste Nachricht. Bei allem

Verständnis für die Konfliktlage der Mutter dürfen wir auch den

Schutz des ungeborenen Kindes nicht vergessen, den ja auch das

Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgetragen hat.

Der vereinbarte Kompromiss schafft für Ärzte die Möglichkeit, auf

die Tatsache hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche

durchführen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

veröffentlicht eine bei der Bundesärztekammer geführte entsprechende

Ärzteliste.

Wichtig für uns als Union war dabei vor allem, dass die Rolle der

Beratungsstellen nicht geschwächt wird: Sie sind der Ort, an dem die

Frau Informationen auch über mögliche Hilfen erhält – mit der Folge,

dass sie sich vielleicht doch am Ende ein Leben mit dem Kind

vorstellen kann – sei es ein gemeinsames Leben oder etwa eine

Schwangerschaft mit anschließender Adoption, um dem Kind ein Leben

mit einem anderen, ungewollt kinderlosen Paar zu ermöglichen.“

Winkelmeier-Becker: „Werbung für Abtreibungen bleibt auch nach dem

heutigen Tag verboten! Das ist für uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion

ganz entscheidend.

Die Reform ist ein Kompromiss, für den sich beide Seiten von

entgegengesetzten Ausgangspunkten aufeinander zubewegen mussten.

Diese entgegengesetzten Sichtweisen werden bei der entscheidenden

Frage besonders deutlich: Welche Grundrechte hat das ungeborene Kind?

Wir sagen, wie das Bundesverfassungsgericht: Das Kind hat Grundrechte

von Anfang an!

Wir wollen den grundlegenden gesellschaftlichen Kompromiss zu

diesem schwierigen Thema nicht aufgeben, sondern ihn erneuern. Daher

können wir den gefunden Kompromiss in der Sache mittragen:

Neben dem grundsätzlichen Weiterbestehen des Werbeverbots für

Abtreibungen wird in § 219a StGB nun genauer geregelt, wann und wie

Informationen auf den Internetseiten von Ärzten veröffentlicht werden

dürfen. Es ist Teil des Kompromisses, diese neuen

Informations-möglichkeiten verbindlich zu regeln. Weitergehende

Informationen über Schwangerschaftsabbrüche und eine auf

Freiwilligkeit beruhende Liste mit den Adressen von Ärztinnen, Ärzten

und Praxen, die eine Abtreibung durchführen, werden von der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bzw. der

Bundesärztekammer öffentlich im Internet bereitgestellt.

Die Frage nach der Praxis, in der Abbrüche durchgeführt werden,

steht in einer Konfliktsituation nicht an erster Stelle. Zuerst sind

Fragen entscheidend wie: Was sagt mein Partner? Welche finanziellen

Hilfen stehen mir zu, wenn ich das Kind bekomme? Wie kann ich die

Ausbildung fortsetzen? Und auch der Blick auf das Kind und sein

Lebensrecht gehört dazu. Deshalb steht die gesetzliche Beratung für

uns weiterhin am Anfang und im Mittelpunkt – gerade dann, wenn es

noch um das –Ob– einer Abtreibung geht.“

