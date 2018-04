Fünf Jahre BVAU: Erfolgreiche Positionierung eines Netzwerkes für Arbeitsrechtler in Unternehmen

Mit fast 450 Mitgliedern, seinen strategischen

Partnern, Fördermitgliedern und Kooperationspartnern feiert der BVAU

e.V. im Mai 2018 sein fünfjähriges Bestehen. Dem Ende April 2013 von

zwei Dutzend Arbeitsrechtlern und Arbeitsrechtlerinnen in Unternehmen

gegründete Verband haben sich inzwischen Kolleginnen und Kollegen aus

Unternehmen jeder Größe und aus allen Ecken Deutschlands

angeschlossen.

Hierzu erklärt BVAU-Präsident Alexander R. Zumkeller: „Der BVAU

ist ein Erfolgsmodell. Seine Entwicklung zeigt, dass die

Arbeitsrechtler in den Unternehmen bisher kein „Zuhause“ hatten –

genau in diese Lücke ist der BVAU erfolgreich gestoßen.“

Inzwischen decken sieben Regionalgruppen und mehrere überregionale

Themengruppen alle Bundesländer ab und bieten den Mitgliedern des

BVAU die Möglichkeit für einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch auf

hohem fachlichen Niveau. Mehr als 100 Veranstaltungen konnte der BVAU

seinen Mitgliedern bisher anbieten.

„Ein Anliegen des BVAU ist es nach wie vor, die juristischen

Belange viel früher einzubeziehen, also den Stellenwert der

arbeitsrechtlichen Aspekte der Personalarbeit und somit den

entscheidenden Beitrag des Arbeitsrechtlers besser zu

positionieren.“, meint BVAU-Vizepräsident Prof. Dr. Rupert Felder und

hebt damit einen der Schwerpunkte der Verbandsarbeit in den ersten

fünf Jahren hervor.

„Primäres Ziel für uns ist und bleibt es zunächst, die Etablierung

des BVAU als ernstzunehmende Interessenvereinigung der

Arbeitsrechtler in Unternehmen weiter voranzutreiben. Unsere

zunehmen-de Größe gibt uns zudem sicherlich weitere und neue Ansätze

für Maßnahmen, Kooperationen und gemeinsame Initiativen mit Dritten,

die wir – immer im Sinne unserer Mitglieder – mit Blick auf eine

zunehmende Marktvisibilität des BVAU auch ergreifen wollen.“, ergänzt

BVAU-Präsident Zumkeller den Ausblick auf die nächsten Jahre der

Verbandsarbeit.

Fast 90% der aktuellen Mitglieder des BVAU waren vor Ihrem

Eintritt in den BVAU in keinem Verband organisiert. Mehr als 75% der

Mitglieder verfügen über fünf oder mehr Jahre Berufserfahrung; fast

60% der Mitglieder sind bereits mindestens zehn Jahre mit dem

Arbeitsrecht im Unternehmen beschäftigt.

Die Mitgliedschaft im BVAU ist personenbezogen und steht

ausschließlich Kolleginnen und Kollegen offen, die im Unternehmen

überwiegend oder regelmäßig mit dem Arbeitsrecht vor dem Hintergrund

einer juristischen Ausbildung beschäftigt sind. Aktuelle

Publikationen des BVAU und Presseberichte zu seinem Wirken sind unter

www.bvau.de abrufbar. Ebenso ein aktuelles Interview mit dem

geschäftsführenden Präsidium zum fünfjährigen Bestehen des Verbandes

sowie Grußworte und Referenten seiner Mitglieder, Partner und

Begleiter.

Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) ist

die unabhängige, bundesweit tätige, branchenübergreifende und

personenbezogene Vereinigung für Arbeitsrechtler in Unternehmen. Die

Reputation der Fachdisziplin Arbeits-recht, die Förderung der

Arbeitsrechtler in Unternehmen als eine der wichtigsten

Expertengruppen der deutschen Wirtschaft sowie ein homogener

Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch – etwa in Regional- und

Themengruppen – bilden die Schwerpunkte der Tätigkeit des im April

2013 in Heidelberg gegründeten Verbandes.

Pressekontakt:

BVAU e.V.

Silvio Fricke (Geschäftsführer)

E: silvio.fricke@bvau.de,

T: 089 122 54 953

Original-Content von: Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V., übermittelt durch news aktuell