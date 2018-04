Messe Zukunft PERSONAL Süd 2018 / Über 2000 Besucher am Stand des BAP

Auch in diesem Jahr war der

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) auf der

Messe Zukunft PERSONAL Süd vertreten. An seinem Stand auf der

wichtigsten Messe für Personalmanagement in Süddeutschland hatte der

Verband für seine Gäste ein reichhaltiges Angebot aus Informationen,

Austausch und Gesprächen.

Mehr als 2000 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich am BAP-Stand

über aktuelle Entwicklungen in der Personaldienstleistungsbranche zu

informieren. Darunter gab es viele Unternehmer und Mitglieder, die

mit Michael Laux, BAP-Regionalsprecher für die Region Süd-West, und

Peter Roth, stellvertretender BAP-Regionalsprecher für die Region

Süd-West, sowie Mitarbeitern der BAP-Geschäftsstelle ins Gespräch

kamen. „Es gibt kaum eine bessere Gelegenheit als eine solche Messe,

um herauszufinden, wie die Branche in der Breite wahrgenommen wird

und welche Erwartungen an unseren Verband gerichtet werden. Eine so

hohe Gesprächsdichte und -qualität innerhalb von zwei Tagen, das

bietet kein anderes Veranstaltungsformat“, so BAP-Geschäftsführerin

Julia Große-Wilde, die im Rahmen eines Frühstücks neue Mitglieder des

Verbandes begrüßte.

Im Vergleich zu den anderen Jahren gab es verhältnismäßig viele

Schüler, die den BAP-Stand aufsuchten. Nicht nur wegen des guten

Kaffees, zu dem der BAP traditionsgemäß an seiner Barista-Bar

einlädt, sondern um Informationen über die Personaldienstleister und

ihre Ausbildungsmöglichkeiten einzuholen.

Auch über den eigenen Stand hinaus war der BAP auf der Messe

aktiv. In seinem Vortrag gab der Leiter der verbandseigenen

Rechtsabteilung, Alexander Schalimow, eine Einordnung der

BAP-Tarifverträge vor dem Hintergrund des neuen

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Ein Thema, welches auch am Stand

immer wieder für Gesprächsstoff sorgte und sicherlich auch noch bei

der Zukunft PERSONAL Süd 2019 aktuell sein wird.

Über den BAP:

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-

und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2000

Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben

organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter

www.personaldienstleister.de.

Pressekontakt:

Gesa Kok

Leiterin Abteilung Presse

Marketing | Öffentlichkeitsarbeit

Bundesarbeitgeberverband der

Personaldienstleister e.V. (BAP)

Universitätsstr. 2-3a

10117 Berlin

Telefon: +49 30 206098 -30

Telefax: +49 30 206098 -39

E-Mail: presse@personaldienstleister.de

Internet: www.personaldienstleister.de

Hauptgeschäftsführer: Thomas Hetz

Vereinsregister: Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Vereinsregister-Nummer: VR 31815 B

Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell