Für medi arbeiten, heißt Lebensqualität schenken / Top Job-Siegel: medi ausgezeichnet als bester Arbeitgeber (FOTO)

Die besten Arbeitgeber des Jahres stehen fest. Insgesamt 97Unternehmen wurden am 28. Februar 2020 in Berlin mit dem “Top Job-Siegel 2020”ausgezeichnet. Die medi GmbH & Co. KG nahm aus der Hand des ehemaligenVize-Kanzlers Sigmar Gabriel die Trophäe bei der Preisverleihung entgegen.

Gabriel ist Schirmherr von “Top Job”. Mit dem Siegel werden jährlich die

attraktivsten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand geehrt. Die vom Zentrum für

Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, vergebene Auszeichnung erhalten

Unternehmen, die sich konsequent für eine gesunde und gleichzeitig

leistungsstarke Arbeitsplatzkultur engagieren.

Bei medi wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben – und der Erfolg gibt dem

Bayreuther Unternehmen recht. Sigmar Gabriel würdigte den Hersteller von

medizinischen Hilfsmitteln sowie Produkten für Sport und Fashion insbesondere

für die strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung und

die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung der Qualitäten als

Arbeitgeber. Das sei umso bedeutender, da der deutsche Mittelstand 80 Prozent

der Ausbildungsplätze in Deutschland stelle. “Arbeitgeberattraktivität ist ein

entscheidendes strategisches Thema für jedes Unternehmen, das langfristig

erfolgreich sein will,” bestärkte Gabriel die ausgezeichneten Unternehmen in

ihrem Tun.

medi – fruchtbares Klima für Innovation und Leistung

Mit einer inspirierenden Führungsarbeit, einem vertrauensvollen Miteinander und

guten Arbeitsbedingungen schafft medi ein fruchtbares Klima für Innovation und

Leistung. Die Produkte der medi GmbH & Co. KG sollen dazu beitragen, die

Lebensqualität der Anwender zu verbessern. Das gilt für medizinische Hilfsmittel

wie Kompressionsstrümpfe ebenso wie bei leistungsfördernden Sporttextilien oder

schicken Fashion-Produkten. Sich besser fühlen – mit dieser Maxime hat sich das

Bayreuther Familienunternehmen vom lokalen Hersteller zum international

agierenden Player mit 25 weltweiten Niederlassungen nach vorne gearbeitet. Gutes

tut die Unternehmensführung auch den 2.700 Mitarbeitern, von denen 1.700 im

Stammhaus tätig sind. Die Verleihung des begehrten Top Job-Siegels bestätigt

diese Qualitäten auch als Arbeitgeber – auf Anhieb haben die Bayreuther damit

den Sprung in den Kreis der Besten geschafft.

Innovation ist ein Kernelement der Strategie, mit der man es zum Global Player

gebracht hat. “Das verlangt viel Einfallsreichtum, Engagement und Begeisterung”,

sagt Kerstin Heim, Leiterin der Abteilung Human Resources. Um Bedürfnisse von

Anwendern und Handelspartnern frühzeitig zu erkennen und mit innovativen

Produkten und Leistungen im Wettbewerb die Nase vorne zu behalten, geht medi mit

den Mitarbeitern gemeinsam neue Wege und wächst dabei immer wieder über sich

hinaus.

Die Führungsspitze bei medi versteht die Entlohnung der Mitarbeiter als einen

Weg der Anerkennung und Wertschätzung für Verantwortung und die geleistete

Arbeit. medi bietet zudem zahlreiche überdurchschnittlich gute Zusatzleistungen

für Auszubildende, Absolventen und Professionals an. Auch offeriert der

Hilfsmittelhersteller flexible und familienfreundliche Arbeitszeitangebote,

darunter ein Tandemmodell zur Schichtbefreiung, flexibler Freizeitausgleich oder

Home-Office. Zugleich winken zahlreiche Sonderleistungen, wie etwa

Personalrabatte, eine hochwertige Betriebskantine, Gesundheitsförderung,

Kinderbetreuung sowie ein vielfältiges Gesundheits- und Sportangebot.

Besonderes Augenmerk gilt der Mitarbeiterentwicklung bei medi

“Wir investieren konsequent in Weiterbildung und Entwicklung, um unsere

Mitarbeiter langfristig zu motivieren und zu halten”, erklärt HR-Leiterin Heim.

Individuell mit Führungskräften abgestimmte Maßnahmen finden dabei sowohl

inhouse als auch in Kooperation mit externen Anbietern statt. Ein zweijähriges

Programm etwa fördert gezielt talentierte Mitarbeiter, die in den Genuss eines

auf sie zugeschnittenen Entwicklungsplans kommen, Freistellung und eigenes

Budget inklusive. Das sind nur einige Beispiele für Investitionen in eine

Motivation stiftende Firmenkultur, die sich für das Unternehmen auszahlt, ebenso

wie der auf Vertrauen, Wertschätzung und eine offene Lösungskultur bauende

Führungsstil. Nicht ohne Stolz verweist Kerstin Heim auf den daraus

resultierenden “einzigartigen medi Spirit” als besondere Stärke des

Familienunternehmens mit globalem Mindset: “Zusammen erbringen wir

Spitzenleistungen und entwickeln uns stetig weiter.”

Die Wissenschaftler des Instituts für Führung und Personalmanagement der

Universität St. Gallen unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Bruch befragten

online die Personalleitung nach den eingesetzten HR-Instrumenten. Zum anderen

führten sie eine Mitarbeiterbefragung durch, die zu zwei Dritteln das

Endergebnis bestimmt. Ein Drittel zählt das HR-Instrumentarium.

Insgesamt wurden 29.530 Mitarbeitende befragt. 64 Prozent der Arbeitgeber sind

Familienunternehmen. Unter den Top-Arbeitgebern befinden sich 28 nationale und 9

Weltmarktführer. Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 293 Mitarbeiter

und die Frauenquote in Führungspositionen liegt bei durchschnittlich 25 Prozent.

Zum Hintergrund:

medi – ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund

2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen.

Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im

medizinischen Bereich (medi Medical) und ein einzigartiges Körpergefühl im

Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die

Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe,

adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,

Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen.

Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der

Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkte

mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde

1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk aus

Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt.

www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

Der Unternehmensvergleich “Top Job” – Seit 2002 arbeiten mittelständische

Unternehmen mit “Top Job” an ihren Qualitäten als Arbeitgeber. Zu dem Projekt

gehört auch ein Siegel, mit dem die besten Arbeitgeber ihre Qualitäten sichtbar

machen. Die Organisation obliegt der zeag GmbH – Zentrum für

Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Die wissenschaftliche

Leitung des Benchmarkings liegt in den Händen von Prof. Dr. Heike Bruch und

ihrem Team vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St.

Gallen. Schirmherr des Projekts ist der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel.

