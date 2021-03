11880 Solutions AG als Top Employer 2021 Deutschland ausgezeichnet (FOTO)

Auch für das Jahr 2021 wurde die 11880 Solutions AG vom unabhängigen „Top Employers Institute“ als Top Employer zertifiziert. Am 28. Januar erhielt das Unternehmen in einer Online-Verleihung die Auszeichnung für die besondere Personalarbeit, die im letzten Jahr geleistet worden ist.

Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Für die Auszeichnung durchlief die 11880 Solutions AG auch 2020 wieder ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, bei dem die unabhängigen Experten die Personalarbeit des Unternehmens auditiert und bewertet haben. Zu den untersuchten Kategorien zählen Personalplanung, Talentstrategie, Talent Acquisition, Onboarding, Performance Management, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur.

Top Employers Institute CEO David Plink sagt: „Das Jahr 2020 wird als eines der herausforderndsten in die Geschichte des Business eingehen. Vor diesem Hintergrund kann die 11880.com ganz besonders stolz auf die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer 2021 sein. Denn sie bezeugt eindrucksvoll, dass die 11880.com das Wohl der Mitarbeiter ganz nach vorne stellt.“

„Wir sind sehr glücklich, auch in diesem Jahr wieder zu den Gewinnern zu zählen. Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands zu sein, macht uns nicht nur ungemein stolz, sondern es zeigt, dass wir mit unserer Personalarbeit auf dem richtigen Weg sind. Die Auszeichnung hat eine unwahrscheinlich große Außenwirkung und ist für potenzielle Bewerber und Interessenten ein Zeichen dafür, dass bei der 11880.com viel Wert auf die Belegschaft gelegt wird. Der positive Eindruck, den dieses Siegel hinterlässt, wird uns sicherlich für unsere Reputation und unser Image dienlich sein,“ sagt Birgit Hausmann, Bereichsleiterin Recht & Personal bei der 11880 Internet Services AG.

Zur Karriereseite von der 11880 Solutions AG: https://karriere.11880.com

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1600 Top Employer in 120 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 7.000.000 Mitarbeitern weltweit.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Über 11880 Solutions AG

Die 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Unterstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung und -optimierung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.

* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

Pressekontakt:

11880 Internet Services AG

Produkt PR

Anne Degenhardt

anne.degenhardt@11880.com

0201 8099 298

Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell