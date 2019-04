Für Toleranz in Gesellschaft und Arbeitswelt: KÖTTER Unternehmensgruppe unterzeichnet Charta der Vielfalt / Friedrich P. Kötter: „Diskriminierung keine Chance geben!“ (FOTO)

Die bundesweit tätige KÖTTER Unternehmensgruppe unterstützt alsoffizieller Unterzeichner künftig die Charta der Vielfalt. DasFamilienunternehmen will so sein bestehendes Engagement für Vielfaltin Arbeitswelt und Gesellschaft weiter verstärken. „Mit allein 114Nationalitäten in unseren Reihen sind wir schon jetzt so bunt undvielfältig wie nur wenige Unternehmen in Deutschland. Entscheidendist für uns der Mensch, sein Können und seine Leistung – nicht etwaethnische Herkunft, Religion oder andere individuelle Eigenschaften.Darauf sind wir stolz“, sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötterheute bei der Bekanntgabe in Essen. „Mit der Charta der Vielfaltwerden wir dieses erfolgreiche Miteinander im eigenen Unternehmennachhaltig ausbauen. Gleichzeitig wollen wir angesichts zunehmenderpolitischer Radikalisierung auch in Deutschland ein klares Zeichensetzen, dass Diskriminierung in Gesellschaft und Arbeitswelt keineChance haben darf.“

Mit der Unterzeichnung der von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

und Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,

unterstützten Arbeitgeberinitiative schlägt das Familienunternehmen,

das seinen 85. Geburtstag feiert, kein völlig neues Kapitel auf. Die

Selbstverpflichtung zu Gleichbehandlung und Anti-Diskriminierung ist

fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. „Als

Ruhrgebietsunternehmen schließen wir uns damit gerne der Tradition

der Bergleute an. Für diese war nicht die Herkunft, sondern

allenfalls die Frage nach dem Lieblings-Fußballverein von Bedeutung“,

erklärte Friedrich P. Kötter.

Und die Vorteile von Diversity werden im Arbeitsalltag bereits

nachhaltig genutzt bzw. forciert: So unterstützt das

Familienunternehmen im Rahmen der täglichen Arbeit aber auch der

Fortbildungs- und Führungsnachwuchsprogramme gezielt die

unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente. „Denn nur dieses Erkennen,

Nutzen und Fördern lässt uns langfristig erfolgreich bleiben“, ist

der Familienunternehmer überzeugt. „Zudem macht uns Vielfalt auch in

der Außenwahrnehmung stark, da eine von Wertschätzung geprägte

Unternehmenskultur für Beschäftigte, Bewerber und Kunden besondere

Relevanz hat.“ Und dies beginnt schon zum Start der Karriere. So

können Auszubildende im Rahmen von Auslandsaufenthalten eigene

Erfahrungen von Vielfalt sammeln und ihre eigene Offenheit stärken.

Last, but not least zahlt sich der Einsatz von Beschäftigten mit

Migrationshintergrund aus, die unterschiedliche Sprach- und

Kulturkenntnisse mitbringen.

Darüber hinaus ist die KÖTTER Unternehmensgruppe vielfältig

gesellschaftlich engagiert:

– JOBLINGE: Als Gründungsmitglied der Joblinge gAG Ruhr engagiert

sich das Familienunternehmen mit Ausbildungs- und

Praktikumsplätzen nicht allein für benachteiligte Jugendliche im

Arbeitsmarkt. Es unterstützt zusätzlich das Programm Kompass,

das auf die Integration junger Geflüchteter ausgerichtet ist.

Der erste Kompass-Teilnehmer im Ruhrgebiet startete bei dem

Familienunternehmen.

– Stiftung muTiger: Hier setzt das Traditionsunternehmen gemeinsam

mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und weiteren Partnern

ein klares Zeichen für Zivilcourage – und damit für tolerantes

und friedliches Miteinander. Rund 6.500 Teilnehmer in fast 450

Kursen haben bis heute die entsprechenden Kursangebote genutzt.

– Sicherheitspartnerschaften: Flankiert wird dieses Engagement

gegen Gewalt und Intoleranz von der Unterstützung für

bundesweite Sicherheitspartnerschaften. Erst kürzlich wurde ein

Beschäftigter von der Sicherheitspartnerschaft Ruhr mit dem 2.

Platz bei der Wahl zum Mitarbeiter des Jahres belohnt. Sie

würdigte damit seinen Einsatz für einen Rollstuhlfahrer.

Diese und ähnliche Engagements will das Familienunternehmen im

Rahmen der Charta der Vielfalt ausbauen. Im Start-Halbjahr sind

folgende Maßnahmen geplant:

– Schulungen: Neben der Einbindung in eigene Medien und

Publikationen wird das Spektrum der Charta als eigenständiges

Modul fester Bestandteil der Einführungsveranstaltungen für

Mitarbeiter und der Schulungen für Führungskräfte sein. So

sollen zum einen künftige Kollegen für diese Idee begeistert

werden; zum anderen kommt den Führungskräften als Schnittstelle

und Multiplikatoren zu den gewerblichen Beschäftigten eine

zentrale Rolle zu.

– Kampagne #FlaggefürVielfalt: Die Leitidee „Flagge zeigen für

Vielfalt!“ ist täglich aktuell. So wird sich das Unternehmen

durch Statements, Bilder und Claims speziell in den sozialen

Netzwerken für Toleranz und Vielfalt stark machen.

– Diversity-Day: Das Familienunternehmen ist beim 7. Deutschen

Diversity-Tag am 28. Mai dabei. In diesem Zuge sind Beschäftigte

der Niederlassungen Bremen und Hamburg der KÖTTER SE & Co. KG

Security, Hamburg, zu einem Vortrag des Krisentherapeuten Dr.

Christian Lüdke, Geschäftsführer der zur KÖTTER

Unternehmensgruppe gehörenden TERAPON Consulting GmbH,

eingeladen. So soll die Sensibilität für das Thema Vielfalt

weiter geschärft und der Austausch darüber gefördert werden,

welche Gefahren von Diskriminierung, Mobbing etc. im Alltag

ausgehen und wie diesen aktiv zu begegnen ist.

– Social-Day: Die KÖTTER Unternehmensgruppe wird zum Start des

neuen Ausbildungsjahres einen eigenen Social Day veranstalten.

Hier sollen sich speziell neue und aktuelle Nachwuchskräfte

einbringen und ihre Gedanken für Vielfalt in Gesellschaft und

Arbeitswelt aufzeigen. „Gerade hiervon erhoffen wir uns

natürlich weiteren Schwung für unser eigenes Unternehmen“, sagt

Friedrich P. Kötter.

– BluStar.NRW: Das für die Stiftung Universitätsmedizin Essen

engagierte Familienunternehmen wird sich zusätzlich für

BluStar.NRW (Blut und Stammzellspende von Menschen mit

Migrationshintergrund in NRW) einsetzen. Dazu sind verschiedene

Maßnahmen vorgesehen, mit denen speziell eigene Beschäftigte und

Partnerunternehmen auf die Initiative aufmerksam gemacht werden.

Hintergrund: Jenseits der bekannten Blutgruppen A, B, AB, 0 und

Rhesus gibt es eine Vielzahl weiterer Blutgruppen, die kaum

bekannt und weltweit regional unterschiedlich ausgeprägt sind

und für die häufig Spender fehlen. Das Projekt wendet sich daher

gezielt an Menschen mit Migrationshintergrund, um sie für die

Blutspende zu gewinnen und so zu einer optimalen Versorgung

beizutragen.

