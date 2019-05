PageGroup: Deutscher Diversity-Tag / Was Kindersitze und Blind Dates mit Diversity zu tun haben (FOTO)

Der 28. Mai steht ganz im Zeichen von Diversity in derArbeitswelt. Am Deutschen Diversity-Tag soll das Thema Vielfaltverstärkt auf die öffentliche Agenda gebracht werden. Diversity istkein kurzfristiger Hype: Viele Unternehmen haben die Bedeutung vonVielfalt für die erfolgreiche Zusammenarbeit in ihren Teams bereitserkannt und fördern eine offene Unternehmenskultur – darunter auchdie PageGroup. Abgeleitet aus ihrem Diversity-Versprechen setzt diePersonalberatung zahlreiche Maßnahmen und Initiativen unter anderemin den Handlungsfeldern Gender, Alter und Handicap um. Dabei erzielenauch kleine Diversity-Maßnahmen bereits eine große Wirkung. DiePageGroup gibt Unternehmen drei inspirierende Praxisbeispiele an dieHand, die ohne großen Aufwand in den Unternehmensalltag integriertwerden können.

Häufig wird Diversity Management in erster Linie mit Geschlecht

und womöglich noch mit dem Alter verbunden. Vielfalt zeigt sich

jedoch in viel mehr Facetten, die von Religion über Berufserfahrung

bis hin zum Familienstand reichen. „Bei Diversity Management geht es

letztendlich darum, eine offene Kultur aktiv zu fördern und

unterschiedliche Denkweisen und Persönlichkeitsstrukturen

zusammenzubringen“, erklärt Goran Baric, Geschäftsführer der

PageGroup Deutschland und Mitglied der europäischen Geschäftsleitung.

„Diversity Management hört daher nicht nach dem Recruiting auf,

sondern muss aktiv in den Arbeitsalltag integriert werden, um

tatsächlich Früchte zu tragen.“ Wie mit kleinen Gesten schon Großes

bewirkt werden kann, zeigen die folgenden Praxisbeispiele:

1. Wie ein Kindersitz zum Teammitglied wird

Die Rückkehr nach der Elternzeit ist für Arbeitnehmer häufig mit

vielen Fragezeichen verbunden: Bin ich noch Bestandteil des Teams?

Inwieweit kann ich meine Familie und meinen Beruf unter einen Hut

bringen? Um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben, hat sich die

PageGroup etwas Besonderes einfallen lassen: Auf den Bürostuhl der

abwesenden Mütter oder Väter, die mindestens sechs Monate in

Elternzeit sind, wird ein Kindersitz gestellt. Dieser wird mit einem

Schild versehen, auf dem die Namen des Angestellten und des Kindes

stehen. Auf diese Weise behalten die Kollegen in Elternzeit

symbolisch ihren Platz im Team und ihre Teammitglieder verlieren sie

nicht aus den Augen. Wenn die Kollegen nach der Elternzeit wieder in

das Team zurückkehren, wird ihnen der Kindersitz als Geschenk

überreicht. „Diese simple Geste wird von unseren Mitarbeitern super

angenommen und wir erhalten viel positives Feedback. So kehren die

Mütter und Väter gerne in ihre Teams zurück“, kommentiert Goran

Baric. Eine Orientierungshilfe rund um die Themen Schwangerschaft und

Elternzeit bietet darüber hinaus das Elternkit der PageGroup – es

bietet werdenden Eltern einen Überblick über Anträge, nützliche

Formulare, Timelines und To-dos.

2. Ein interkultureller Kalender als Spickzettel

Teams in Unternehmen werden immer diverser, sodass Mitglieder

verschiedenster Glaubensrichtungen zusammenkommen. Diese haben ihre

eigenen Traditionen und Feiertage. Die christlichen Feiertage sind

den meisten geläufig, aber das genaue Datum von Chanukka oder des

Ramadans hat vermutlich nicht jeder direkt parat. Mit einem

interkulturellen Kalender bietet die Deutsche Bahn ihren Mitarbeitern

hier eine kleine Hilfestellung: Er enthält unter anderem die

Feiertage von mehreren Religionen. So sieht man zum Beispiel bei der

Schicht- und Urlaubsplanung auf einen Blick, wann welche Religion

einen Feiertag hat und kann dies entsprechend berücksichtigen. Dies

fördert eine positive Stimmung im Team.

3. Wann Blind Dates auf der Arbeit kein No-Go sind

Sich mit einem Kollegen während der Arbeitszeit zu einem Date zu

verabreden, gilt eigentlich als ein No-Go – und ein Blind Date im

Prinzip als unvorstellbar. Es sei denn, zwei Kollegen mit einem

komplett verschiedenen Hintergrund oder aus einem anderen Fachbereich

verabreden sich, mit dem Ziel den Vielfaltsgedanken weiter ins

Unternehmen zu tragen und erlebbar zu machen. So kann dies beim

Diversity Parcours geschehen: Dies ist eine interaktive Installation

des Instituts für Diversity Management, die bereits Station bei

verschiedenen Unternehmen wie z.B. Daimler, Audi und Talanx gemacht

hat. Kollegen können sich zu Blind Dates treffen, die sich in ihrem

Arbeitsalltag vermutlich nie begegnen würden. Bei den Blind Dates

können die Kollegen neue Perspektiven austauschen und sich mit ihren

Einstellungen und Vorurteilen auseinandersetzen.

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Viele Unternehmen haben die Bedeutung von Diversity Management

erkannt, aber gleichzeitig steckt in diesem Feld auch noch viel

ungenutztes Potential. „Unternehmen sollten Mut zeigen, neue Wege

gehen und ruhig auch Diversity-Maßnahmen ausprobieren, die auf den

ersten Blick ungewöhnlich sind“, fordert Goran Baric. „Schließlich

geht es darum, Menschen mit verschiedenen Hintergründen bestmöglich

in die Teams zu integrieren – eine ordentliche Portion Kreativität

schadet dabei nicht. Ganz im Gegenteil: Gemeinsam Maßnahmen zu

erarbeiten und mit viel Spaß umzusetzen ist bereits der erste Schritt

in eine vielfältige Unternehmenskultur.“

Mehr Informationen zu den Diversity-Initiativen der PageGroup

finden Sie hier:

https://www.michaelpage.de/%C3%BCber-uns/diversity/unsere-initiativen

