Gäste von McDonald–s Deutschland spenden 3,2 Mio. Euro für die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung (FOTO)

Insgesamt 3,2 Millionen Euro haben die Gäste der McDonald–sRestaurants im vergangenen Jahr in die Spendenhäuschen an den Kassengeworfen. Der 2017 erzielte Gesamtbetrag geht an die McDonald–sKinderhilfe Stiftung und kommt dort Familien schwer kranker Kinderzugute.

Wer kennt sie nicht, die gelb-grünen Spendenhäuschen an den Kassen

der McDonald–s Restaurants? Tag für Tag landen darin Cent- und

Euro-Münzen, meist das Wechselgeld oder das Kleingeld aus der

Geldbörse. Dass sich diese meist kleinen Beträge alljährlich zu einem

7-stelligen Betrag summieren, ist den meisten Gästen allerdings nicht

bewusst. Im Jahr 2017 kam für die McDonald–s Kinderhilfe so ein

Betrag von 3,2 Millionen Euro zusammen, der direkt Familien schwer

kranker Kinder zugutekommt.

Die gemeinnützige Stiftung betreibt Elternhäuser in unmittelbarer

Nähe von Kliniken und ermöglicht es so Familien, ihrem kranken Kind

nahe zu sein, wenn dieses weit weg von zu Hause in der Klinik

behandelt werden muss. Insgesamt 22 Ronald McDonald Häuser gibt es

deutschlandweit, mehr als 6.500 Familien finden dort jedes Jahr ein

Zuhause auf Zeit und können dort dem kleinen Patienten beistehen. 6

Ronald McDonald Oasen bieten ambulanten kleinen Patienten darüber

hinaus einen Rückzugsort direkt in der Klinik. >Dass man mit einem

kleinen Beitrag Großes bewirken kann, beweisen die Besucher der

McDonald–s Restaurants jeden Tag. Dank ihrer Unterstützung können wir

unsere Ronald McDonald Häuser und Oasen nachhaltig finanzieren und

dort den kleinen Patienten das geben, was die Medizin nicht zu geben

vermag: die Nähe zu ihren Eltern, Geborgenheit und Trost<, so Adrian

Köstler, Vorstand der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung.

Im Rücken der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung, die im letzten Jahr

ihr 30-jähriges Jubiläum feierte, steht ein starkes Netzwerk an

Spendern, allen voran McDonald–s Deutschland LLC mit seinen

Franchise-Nehmern, Lieferanten und Gästen. >Wir sind stolz darauf,

dass wir die Gäste der McDonald–s Restaurants bei dieser

Herzensangelegenheit fest an unserer Seite haben. Bereits unser

Firmengründer Ray Kroc prägte die Unternehmensphilosophie, der

Gesellschaft einen Teil von dem zurückzugeben, was sie uns gegeben

hat.<, so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald--s

Deutschland. Im Oktober 2017 hatten die Gäste bei der jährlichen

Aktion >Trostpflaster< über eine Million bunter Pflastersets in den

Restaurants gekauft. Der Reinerlös dieser Aktion in Höhe von rund

881.000 Euro kam ebenfalls der Kinderhilfe Stiftung zugute.

Über die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald–s Kinderhilfe setzt sich seit über 30 Jahren für die

Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die

Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe

von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker

Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der

Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Insgesamt konnten 2017 in

den Häusern und Oasen über 16.000 Familien in der Nähe ihrer kranken

Kinder bleiben. Mit zwei Kindergesundheitsmobilen sensibilisiert die

Stiftung Kinder und Eltern in Essen für gesundheitliche Themen.

Darüber hinaus fördert die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung Projekte,

die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen.

www.mcdonalds-kinderhilfe.org

