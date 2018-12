„Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen“ am 26. Dezember 2018 / Deutsche Bischofskonferenz ruft zur Solidarität mit Christen weltweit auf

Am 26. Dezember begehen die Katholiken in Deutschland

den „Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen“. In den

Gottesdiensten am zweiten Weihnachtstag soll insbesondere der

Glaubensgeschwister gedacht werden, die vielerorts in der Welt Opfer

von Ausgrenzung und Unterdrückung sind. Als Termin hat die Deutsche

Bischofskonferenz den zweiten Weihnachtstag ausgewählt, da die Kirche

an diesem Tag das Fest des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers

des Christentums, feiert.

In den Gottesdiensten dieses Tages soll der Verbundenheit mit den

notleidenden Mitchristen vor allem in den Fürbitten Ausdruck

verliehen werden. Auch sind die Gläubigen zum persönlichen Gebet für

dieses Anliegen aufgerufen. In diesem Jahr stehen insbesondere die

Christen in Kuba und Venezuela im Fokus, die unter Einschränkungen

der Meinungs- und Religionsfreiheit leiden.

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz stellt für die

Aktion in den Pfarrgemeinden ein Plakat (DIN A3) zur Verfügung, das

vor allem zum Aushang in den Schaukästen bestimmt ist. Außerdem sind

Gebetsbilder erhältlich, auf denen ein von den deutschen Bischöfen

empfohlenes Gebet für die unter Bedrängung lebenden Mitchristen

steht. Die Gebetsbilder sind zur Einlage in das Gesang- und Gebetbuch

geeignet.

Der Gebetstag am 26. Dezember ist Teil der 2003 gegründeten

Initiative „Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in

unserer Zeit“, mit der die deutschen Bischöfe in den

Kirchengemeinden, aber auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit

verstärkt auf die Diskriminierung und Drangsalierung von Christen in

verschiedenen Teilen der Welt aufmerksam machen. Die Initiative

besteht jeweils aus einer Arbeitshilfe, die eine Schwerpunktregion in

den Blick nimmt, Solidaritätsreisen, Gesprächen mit politisch

Verantwortlichen, Besuchen von Bischöfen aus bedrängten Ortskirchen

und einem Fürbittformular.

Pressekontakt:

Kaiserstraße 161

53113 Bonn

Tel: 0228-103 -214

Fax: 0228-103 -254

E-Mail: pressestelle@dbk.de

Home: www.dbk.de

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell