Eskalation verbaler Entgleisungen gegenüber der AfD nimmt immer groteskere Züge an / AfD weist Vorwürfe des Abgeordneten Wolfgang Drexler (SPD) zurück

„Ganz bewusst und ohne Rücksicht auf ihre eigene

Reputation drehen seit einigen Wochen mehrere Abgeordnete der anderen

im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien an der

Spirale verbaler Entgleisungen gegen die AfD. Doch wenn die Bürger

geglaubt haben sollten, mit der hanebüchenen und nicht geahndeten

Aussage Hans-Ulrich Rülkes (FDP) am 12. Dezember 2018 sei bereits das

Ende der Fahnenstange erreicht, mussten sie sich heute bei der

Verabschiedung des SPD-Politikers Wolfgang Drexler eines Besseren

belehren lassen. In der zunächst maßvollen Rede zur Rückgabe seines

Mandats nach 30-jähriger Landtagszugehörigkeit steigerte sich

Drexler, förmlich ohne Sinn und Verstand, in einen unglaublichen,

durch nichts begründeten Vergleich unserer fest auf dem Boden des

Grundgesetzes verankerten und Millionen Bürger dieses Landes

repräsentierenden Partei mit dem Verhalten der Nationalsozialisten in

den Parlamenten der Weimarer Republik. Drexlers haltlose

Beschimpfungen der politischen Arbeit der AfD und ihrer Abgeordneten

zeigen einmal mehr, dass die Altparteien nicht nur die Kontrolle über

das Land, sondern auch über sich selbst verloren haben und sich mehr

und mehr als die wahren –Hetzer– in Deutschland und so auch in

Baden-Württemberg zu etablieren versuchen. Die Fraktion der AfD lässt

sich von derartigen Anwürfen zukünftiger Splitterparteien, die jedes

Vertrauen bei den aufrechten Menschen verspielt und verloren haben,

allerdings nicht beeinträchtigen und wird weiterhin auf die strikte

Einhaltung der Neutralitätspflicht der Landtagspräsidentin bestehen,

wie sie der Amtsinhaberin zwingend vorgeschrieben ist. Nicht nur für

die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags, sondern auch

für seine eigene Fraktion und letztlich für ihn selbst ist es die

beste Lösung, wenn ein Wolfgang Drexler – der offenkundig die

einfachsten politischen Zusammenhänge nicht mehr erkennen und

reflektieren kann – endlich von seinen Spießgesellen aufs Altenteil

geschoben wird.“

Bernd Gögel MdL

Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell