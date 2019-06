Gebremstes Wachstum / Hofmann Personal konnte 2018 verhalten weiterwachsen / Konjunktur, demografischer Wandel und AÜG-Änderungen hatten Einfluss auf die Unternehmensentwicklung

Gemeinsam mit den Tochtergesellschaften in

England, Italien, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien und in

den USA erzielte die I.K. Hofmann Gruppe in 2018 einen Umsatz von 926

Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 2 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland liegt der Umsatzzuwachs bei 1,3

Prozent. Er stieg von 655 Millionen Euro auf 664 Millionen Euro. Wie

in den Jahren zuvor treibt das Unternehmen seine

Internationalisierung voran, was sich in einem positiven

Wachstumstrend zeigt.

Anzahl der Zeitarbeitsmitarbeiter sinkt. Der Personalbedarf

besonders in der Automobil- und Zulieferindustrie nahm ab.

Gleichzeitig ist aus dem Fachkräftemangel in verschiedenen Regionen

Deutschlands ein spürbarer Arbeitskräftemangel geworden. Die Änderung

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erschwert die Situation

zusätzlich. Noch immer gibt es unterschiedliche Interpretationen für

die korrekte Definition von Equal Pay.

Die Expansion International entwickelt sich planmäßig. Hofmann

Personal plant, bis 2022 in zehn Ländern vertreten zu sein. Derzeit

sind es acht. Außerdem soll das Auslandsgeschäft bis dahin einen

Anteil am Gesamtumsatz von 40 Prozent erreichen. In 2018 erzielten

die Auslandstöchter einen Umsatzanteil von 28 Prozent.

2018 stellte das Unternehmen 840 Flüchtlinge aus den acht

Hauptherkunftsländern ein. Hofmann Personal beschäftigt aktuell

Menschen aus 113 Nationen. Der Anteil von Menschen mit

Migrationshintergrund an allen Zeitarbeitsmitarbeitern liegt bei 36

Prozent.

Pressekontakt:

I. K. Hofmann GmbH

Stefanie Burandt

Telefon: 0911 – 98 993 260

Email: stefanie.burandt@hofmann.info

Original-Content von: I.K. Hofmann GmbH, übermittelt durch news aktuell