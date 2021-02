Gedanken eines Öko-Terroristen – Kritische Gedanken

Bereits im Jahr 1982 notierte der Autor dieses neuen Buches sich einige Gedanken über die moderne Welt, welche 2020 (handgeschrieben) anlässlich einer Covid-Aufräumaktion wieder auftauchten. Erstaunt stellte der Autor fest, dass diese Gedanken noch immer (oder wieder) hochaktuell waren. Er erklärt in seinem Buch, dass ihm klar wurde, dass er selbst etwas unternehmen muss, als der Verleger und Chefredaktor eines bekannten Wochenblattes besorgte Menschen und Umweltschützer als Ökoterroristen bezeichnete und obendrein das Lebensziel des Autors („Gutmensch“) zum Schimpfwort des Jahres wurde. Dieses Buch ist das Resultat. Das Manuskript „1982“ hat er 2020 völlig unverändert übernommen. Die darin genannten Fakten entsprechen dem damaligen Stand der Wissenschaft, in der es kaum „Fake News“ gab. Leider haben sich die damaligen Befürchtungen des Autors als berechtigt erwiesen. Deshalb entstand der zweite Teil für die Zeit von 1998 bis 2020.

Zur Verdeutlichung wurden in dem Buch „Gedanken eines Öko-Terroristen“ von Max Egli einige Leserbriefe, E-Mails und Dispute beigefügt. Das Buch ist ein Konzentrat von kritischen Gedanken, die durch viele wissenschaftliche Studien, Bücher und Zeitungsartikel angeregt und untermauert wurden. Es geht in dem Buch um den Zustand der Welt, aber auch um große philosophische Fragen, wie „Was ist ein Mensch und was soll das alles?“. Die Aussagen des Autors sind wissenschaftlich abgesichert und halten jedem ausführlichen Faktencheck stand. Zu diesem Zweck wurde in dieser zweiten Auflage seines Buchs ein Literaturverzeichnis angehängt, welches auch neueste Publikationen (bis 2020) zu den diversen Themen enthält.

„Gedanken eines Öko-Terroristen" von Max Egli ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23778-0 zu bestellen.

