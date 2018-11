GedenkveranstaltungÄrzteschaft erinnert an Approbationsentzug jüdischer Ärzte in Deutschland vor 80 Jahren

Berlin, 09.11.2018 – Vor 80 Jahren, am 30.

September 1938, wurde jüdischen Ärzten im Deutschen Reich die

Approbation entzogen. Der Entrechtung folgte die Vertreibung und oft

auch die Ermordung in Vernichtungslagern. Die Kassenärztliche

Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer haben gestern an die

verfolgten jüdischen Ärzte und an alle Opfer des NS-Regimes erinnert

und dazu eine Gedenktafel auf dem Herbert-Lewin-Platz in

Berlin-Charlottenburg errichtet. Die Gedenktafel wurde unter anderem

im Beisein des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Israels, dem

Vize-Speaker der Knesset, Yehiel Bar sowie des Präsidenten des

Weltärztebundes, Prof. Leonid Eidelman, der Vizepräsidentin des

Deutschen Bundestages, Petra Pau, und des Bundesministers für

Gesundheit, Jens Spahn, feierlich eingeweiht.

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der

Bundesärztekammer: „Der Gedanke an diese dunkelste Zeit der deutschen

Ärzteschaft schmerzt. Aber Gedanken und Gedenken halten die

Erinnerung an das Geschehene wach. Sie halten uns wachsam, Unrecht

und Unmenschlichkeit nicht einmal im Ansatz zuzulassen. Forschung

auf diesem Gebiet ist wichtig und wird von der Ärzteschaft gefördert.

Ein ebenso wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung mit unserer

Vergangenheit ist ein ehrlicher, regelmäßiger Austausch mit den

Nachfahren und den Kolleginnen und Kollegen aus Israel, den die

Bundesärztekammer seit Jahren mit dem Israelischen Ärzteverband

pflegt.“

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung: „Was vor 80 Jahren geschah, ist uns Mahnung und

Auftrag zugleich. Wir werden Intoleranz und Ausgrenzung nicht dulden,

wir werden Hass und Gewalt entschieden entgegentreten. Und wir werden

die Aufarbeitung dieses Unrechts weiter vorantreiben, unter anderem

indem wir die Akten der damaligen Kassenärztlichen Vereinigung

Deutschlands systematisch erfassen und katalogisieren. Wir werden sie

der Forschung zugänglich machen, um die Verstrickung in die

Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Das ist unsere

Verantwortung als Ärzte sowie als Bürger dieses Landes.“

Die Gedenktafel hat diese Inschrift: „Die Vergangenheit ist uns

Verpflichtung für die Zukunft. Gegen Antisemitismus und Ausgrenzung.

In Erinnerung an unsere jüdischen Kolleginnen und Kollegen und alle

Opfer des menschenverachtenden NS-Regimes.“

