Gemeinsam sind wir stark! – Teambuilding, Betriebssport und Co. (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:

Im Schnitt verbringen wir rund acht Stunden am Tag mit unseren

Kollegen und damit zum Teil deutlich mehr Zeit als mit dem eigenen

Partner oder der Familie. Umso wichtiger ist es, dass ein gutes Klima

im Team herrscht. Damit das so ist, organisieren viele Unternehmen

oder Mitarbeiter gemeinsame Aktivitäten, um den Teamgeist zu stärken.

Das Angebot reicht von gemeinsamen Feiern über Betriebssport bis hin

zu actionreichen Ausflügen. Doch was ist eigentlich, wenn sich dort

jemand verletzt? Das verrät uns jetzt meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Ein gutes Betriebsklima ist enorm wichtig. Kein Wunder

also, dass gemeinsame Aktivitäten, Betriebsausflüge oder sogenannte

Teambuilding-Maßnahmen gerade voll im Trend liegen. Das reicht vom

Kochevent über Survial-Trainings bis hin zum gemeinsamen Floßbau. Und

das Ganze ist natürlich auch immer gut abgesichert, sagt Ronald Hecke

von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – kurz DGUV.

O-Ton 1 (Ronald Hecke, 26 Sek.): „Wenn es sich um eine

Veranstaltung des Arbeitgebers zur Stärkung des Betriebsklimas

handelt, das heißt also, der Chef oder die Chefin oder ein von ihr

Beauftragter daran teilnimmt, und die Veranstaltung allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen steht, dann sind die

Teilnehmer über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.

Abgesichert ist übrigens auch der Weg hin und zurück. Es sei denn,

der Heimweg wird durch ein privates Vergnügen, wie beispielsweise den

Besuch einer Gaststätte, unterbrochen.“

Sprecherin: Manche Unternehmen bieten auch Betriebssport an. Hier

gilt:

O-Ton 2 (Ronald Hecke, 26 Sek.): „Der Sport muss als Ausgleich für

die Belastungen am Arbeitsplatz dienen. Die Sportart spielt dabei

keine Rolle. Selbst Trendsportarten wie Inline-Skaten können also

versichert sein. Der Betriebssport muss außerdem regelmäßig

stattfinden, und es muss ein klarer organisatorischer Bezug zum

Unternehmen bestehen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der

Arbeitgeber die Örtlichkeiten zur Verfügung stellt und feste Zeiten

vorgibt. Auch müssen die Teilnehmer im Wesentlichen Beschäftigte des

Unternehmens sein.“

Sprecherin: Wichtig ist außerdem:

O-Ton 3 (Ronald Hecke, 14 Sek.): „Dass nicht sportliche

Höchstleistungen oder die Teilnahme an Wettkämpfen im Mittelpunkt

stehen. Tritt eine Betriebsmannschaft zum Beispiel bei einem

Fußballturnier an, so haben die Spieler in der Regel keinen

gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Das läuft dann ganz normal

über ihre Krankenversicherung.“

Abmoderationsvorschlag:

Gemeinsame Aktivitäten stärken den Teamgeist, das Betriebsklima

und die Produktivität. Hat der Chef dabei die Hand im Spiel, sind Sie

in der Regel dabei durch die gesetzliche Unfallversicherung

geschützt. Mehr Infos dazu gibt–s im Netz unter www.dguv.de.

