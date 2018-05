Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2018/ „Glaube verbindetüber Ländergrenzen hinweg“

In einem Gemeinsamen Wort der Kirchen laden der

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,

der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der

Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, Metropolit Augoustinos,

zur Teilnahme an der 43. Interkulturellen Woche ein. Sie findet vom

23. bis 29. September 2018 statt und steht unter dem Motto „Vielfalt

verbindet“. Geplant sind mehr als 5.000 Veranstaltungen an über 500

Orten im gesamten Bundesgebiet.

In ihrem Wort beschreiben die drei Vorsitzenden Deutschland als

Land mit langer Geschichte und gewachsener kultureller Prägung und

zugleich als Land, das offen ist für Menschen, die eigene Traditionen

mitbringen: „Vielfalt ist Alltag in unserem Land.“ Bei allen

Vorteilen, die sie mit sich bringe, könne Vielfalt durchaus auch eine

Herausforderung für das Zusammenleben und den Zusammenhalt in einem

Gemeinwesen darstellen: „Wir leben in Zeiten, in denen die Fundamente

unseres Zusammenlebens infrage gestellt werden. Zivilisatorische

Errungenschaften wie das friedliche Miteinander in einem geeinten

demokratischen Europa, sogar die universelle Geltung der

Menschenrechte scheinen an Gewicht zu verlieren und

rechtspopulistische, ja rassistische Strömungen an Zulauf zu

gewinnen.“ Kardinal Marx, Landesbischof Bedford-Strohm und Metropolit

Augoustinos beklagen, dass sich Ablehnung von Fremden, anderen

Meinungen, von Angehörigen jüdischer und islamischer Gemeinden oder

von anderen Lebensentwürfen in gewalttätigen und menschenfeindlichen

Übergriffen äußert.

Die Bischöfe richten ihren Blick außerdem auf die eigenen Kirchen

und betonen, dass es auch unter Christen Tendenzen der Ausgrenzung

und Abschottung gebe und Einheit manchmal mit Einheitlichkeit

verwechselt werde: „Dabei gehört Vielfalt konstitutiv zum Wesen der

Kirche. Der Glaube verbindet Menschen über Ländergrenzen, Sprachen

und Kulturen hinweg. In der Nachfolge Jesu verlieren Unterschiede

ihre trennende Macht“.

Der Ort der Kirche sei in besonderer Weise an der Seite der

Schutzbedürftigen, bei denen, die sich nicht selbst helfen können.

Kritisch betrachten die Bischöfe in ihrem Wort die Kriminalisierung

der Seenotrettung an den Außengrenzen Europas und setzen sich mit

Nachdruck dafür ein, „dass Menschen, die bei uns Schutz suchen, nicht

dauerhaft von ihren engsten Angehörigen getrennt werden“. Dabei gehe

es auch um eine humane und verantwortungsvolle Lösung beim

Familiennachzug. Außerdem müsse ein kritischer Blick auf die großen

Aufnahmeeinrichtungen gelenkt werden, in denen neu ankommende

Geflüchtete künftig getrennt von der Außenwelt untergebracht werden

sollen. Integration werde so erschwert.

Mit dem Gemeinsamen Wort wenden sich die Bischöfe an alle, die

sich im Rahmen der Interkulturellen Woche engagieren, und rufen zum

Dialog auf: „Die politisch Verantwortlichen und wir alle sind

gefragt, einen Beitrag zu einem guten Miteinander zu leisten. Um den

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, brauchen wir Orte, an

denen Menschen in ihrer Verschiedenheit frei von Angst und Abwertung

miteinander reden können – nicht anonym, sondern von Angesicht zu

Angesicht.“ Die Interkulturelle Woche könne ein solcher Ort sein:

„Auch dieses Jahr zeigt sich wieder: Überall in unserem Land gibt es

ein vielfältiges Engagement für das friedliche und gute

Zusammenleben. Dafür sind wir dankbar.“

