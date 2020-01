Gesetz zum Kohleausstieg: Gewerkschaften drängen auf Nachbesserungen

Osnabrück. Auch die Gewerkschaften sind mit dem am Mittwoch vom Bundeskabinett

gebilligten Gesetzentwurf zum Ausstieg aus der Kohleverstromung noch nicht

zufrieden. DGB-Vorstand Stefan Körzell sagte der “Neuen Osnabrücker Zeitung”,

mit dem Beschluss gehe die Bundesregierung einen großen Schritt in Richtung

einer Umsetzung des Kohlekompromisses. “Allerdings muss der Gesetzentwurf im

parlamentarischen Verfahren an mehreren Stellen deutlich nachgebessert werden.”

Körzell forderte, der Ausstieg aus der Steinkohle müsse im Gesetz fest daran

geknüpft sein, “dass es Tarifverträge gibt, die die Beschäftigten sozial und

wirtschaftlich absichern”. Ansonsten bestehe die Gefahr, “dass die Unternehmen

sich für die Ausschreibungen wirtschaftliche Vorteile durch Lohn- und

Sozialdumping verschaffen”. Zudem müsse das geplante Anpassungsgeld auch für

Beschäftigte von dienstleistenden Unternehmen gezahlt werden.

Der Gewerkschafter kritisierte außerdem: “Der Verzicht auf Entschädigungen für

die Steinkohle ab 2027 birgt erhebliche rechtliche Risiken und gefährdet daher

den planvollen Ausstieg.” Hintergrund: Im Kabinettsbeschluss werden erstmals

konkrete Beträge für Ausgleichszahlungen an Betreiber von Steinkohlekraftwerken

genannt. Den Höchstpreis soll es demnach im laufenden Jahr geben: 165.000 Euro

pro Megawatt Nettonennleistung, die vom Netz geht. Bis 2026 soll der Höchstpreis

auf 49.000 Euro sinken. Auch Braunkohlebetreiber erhalten für vorzeitige

Abschaltungen von Kraftwerken Ausgleichszahlungen.

Körzell verwies zudem darauf, dass der Kohleausstieg vom Ausbau der erneuerbaren

Energien und der Stromnetze abhänge. Er kritisierte: “Da hat sich die

Bundesregierung nicht mit Ruhm bekleckert, sondern irrlichtert weiter herum. Das

im Gesetz festgeschriebene Monitoring muss deshalb viel stärker auf die

Entwicklung des Energiesystems und eine erfolgreiche Strukturentwicklung

fokussieren.” Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht die Beendigung

der Kohleverstromung bis spätestens Ende 2038 vor. Ab 2026 soll geprüft werden,

ob der Ausstieg bereits bis Ende 2035 möglich ist.

