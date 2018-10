Gesundheitsversorgung in Deutschland: UN fordert Bundesregierung auf, Gesetze zuüberprüfen

Den Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung

auch für EU-Bürger, Menschen ohne geregelten Aufenthalt und

Asylsuchende sicherstellen – dazu hat der UN-Ausschuss für

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (englisch: Committee

on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) die Bundesregierung

aufgefordert. Die nun veröffentlichten Empfehlungen werfen ein

Schlaglicht auf die massiven Lücken im deutschen Gesundheitssystem,

das Hunderttausende systematisch vom Zugang zu notwendigen

medizinischen Leistungen ausschließt.

Ärzte der Welt hatte, basierend auf den Erfahrungen in seinen

medizinischen Anlaufstellen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und

München, mehrfach die Gelegenheit dem CESCR gegenüber mündlich und

schriftlich seine Kritik zu äußern und Empfehlungen auszusprechen.

Diese wurden jetzt zu einem großen Teil in den „Abschließenden

Bemerkungen“ des Ausschusses berücksichtigt.

„Das ist ein großer Erfolg“, so Johanna Offe, Grundsatzreferentin

von Ärzte der Welt, „der UN-Ausschuss benennt konkret die

verschiedenen betroffenen Gruppen und fordert die Bundesregierung

auf, spezifische Gesetze zu überarbeiten.“

So drücken die Mitglieder des Ausschusses ihre Besorgnis darüber

aus, dass Asylsuchende in den ersten 15 Monaten ihres Aufenthaltes in

Deutschland nur bei „akuten Schmerzzuständen“ Zugang zu medizinischer

Versorgung haben. Außerdem sei nicht klar definiert, was „akute

Schmerzzustände“ seien. Dies stelle eine zusätzliche Hürde dar.

Der Ausschuss kritisiert auch die Pflicht der Sozialämter, die

Ausländerbehörde zu informieren, sobald eine Person ohne geregelten

Aufenthaltsstatus Leistungen beantragt. Die Bundesregierung, so die

Empfehlung, solle die notwendigen Schritte einleiten, um für alle

Menschen in Deutschland den gleichen Zugang zu Gesundheitsversorgung

zu gewährleisten. Entsprechend solle das Asylbewerberleistungsgesetz

überprüft werden. Das Gleiche schlägt der Ausschuss für ein Anfang

vergangenen Jahres in Kraft getretenes Gesetz vor, das zahlreiche

Menschen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Teil vollständig vom

Zugang zu medizinischen Leistungen ausschließt.

Hintergrund:

Der UN-Ausschuss überwacht die Einhaltung des Internationalen

Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den

Deutschland unterzeichnet hat. In regelmäßigen Abständen muss die

Bundesregierung deshalb berichten, wie es um wichtige Menschenrechte

im Land bestellt ist. Nichtregierungsorganisationen haben parallel

die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Ärzte der Welt hatte zusammen mit dem Verein Armut und Gesundheit,

der Diakonie Deutschland und dem Universitätsklinikum Heidelberg im

Frühjahr dieses Jahres einen sogenannten Parallel- oder

Schattenbericht eingereicht, der von über 40 Organisationen

unterstützt wurde.

Der Bericht des Ausschusses ist zu lesen unter:

https://bit.ly/2QSgdWQ

