Giffey kontert Kritik an Kita-Gesetz: „Überwiegender Teil des Geldes wird für Qualität eingesetzt“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat

am Donnerstag mit Bremen, als erstem Bundesland, einen Vertrag im

Rahmen des neuen Kitagesetzes unterschrieben.

Anlässlich dessen sagte Giffey am Donnerstag dem

ARD-Mittagsmagazin: „Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht

abgeschlossen, aber wir können jetzt schon sagen, dass ein

überwiegender Teil des Geldes von den Ländern in die Qualität

eingesetzt wird“. Damit widerspricht sie der Kritik, dass

Bundesländer das Gesetz mehrheitlich dafür nutzen könnten,

Kinderbetreuung lieber beitragsfrei zu machen anstatt in die Qualität

der Betreuung zu investieren.

Tatsächlich plant zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, das Geld

vom Bund vollständig für die Beitragsfreiheit einzusetzen.

„Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine Zielsetzung gelegt, die mehr in

Richtung Entlastung bei den Gebühren geht“, erwidert Giffey. „Wir

sehen aber, dass in anderen Bundesländern dort ein anderes Verhältnis

da ist.“

Das Gesetz funktioniert nach einem Baukasten-Prinzip – jedes

Bundesland kann selbst entscheiden, wofür es das Geld einsetzt. Zum

Beispiel für längere Öffnungszeiten der Kitas, bessere sprachliche

Bildung oder für mehr Personal.

„Wir haben nicht genügend Fachkräfte, und deshalb soll die

Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, des Betreuungsschlüssels

ein ganz wichtiger Schwerpunkt auch sein“, so Giffey. Die Länder

könnten das zusätzliche Geld vom Bund dafür einsetzen.

Die Opposition kritisiert, dass die Familienministerin es versäumt

habe, mit ihrem Gesetz bundeseinheitliche Standards zu setzen.

Momentan sei durch die unterschiedliche Ausgangslage in den

Bundesländern noch nicht an bundesweite Mindeststandards in der

Kinderbetreuung zu denken, so Giffey. „Die bundesweit einheitlichen

Standards sind das langfristige Ziel. Deswegen ist es ja auch unser

Bestreben, dass die Mittel über 2022 hinaus verlängert werden, damit

man diesen Weg gehen kann.“

