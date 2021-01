Glasfaser für Stahnsdorf – / Vertrag für Giganetz Made in Brandenburg unter Dach und Fach

– Kooperationsvereinbarung zwischen der DNS:NET Internet Service GmbH und der Gemeinde Stahnsdorf am 12. Januar 2021 unterzeichnet

Weitere 130 Kilometer Tiefbau und über tausend Kilometer Glasfaserkabel: der Brandenburger Breitbandausbau der DNS:NET Internet Service GmbH (DNS:NET) in der Region Potsdam-Mittelmark geht planmäßig weiter und setzt auf Tempo bei Bandbreite und der Realisierung des neuen Netzes. In der Gemeinde Stahnsdorf ziehen Verwaltung und DNS:NET an einem Strang, wenn es um die Zukunft der Internet-Infrastruktur geht. Das lohnt sich auch, denn demnächst sollen in der Gemeinde über 1.000 Kilometer Glasfaserkabel „Made in Brandenburg“ verlegt werden. Damit könnten rund 7.000 Haushalte zusätzlich schnellste Glasfaserverbindungen nutzen.

Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) unterzeichnete am 12. Januar 2021 im Rahmen eines digitalen Meetings zwischen der Gemeinde Stahnsdorf und der DNS:NET die Kooperationsvereinbarung zwischen Kommune und Anbieter: “ Im Dezember 2020 beschloss die Gemeindevertretung mit deutlicher Mehrheit, dass die DNS:NET mit dem privatwirtschaftlichen, flächendeckenden Breitbandausbau in Stahnsdorf und den dazugehörigen Ortsteilen beauftragt werden soll. Für die Gemeinde wird damit eine neue Qualität bei der Internetversorgung sichergestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der DNS:NET auf einen erfahrenen Partner treffen. Die möglichen Geschwindigkeiten bis zu 2.500 Mbit/s im Download bieten eine hervorragende Perspektive und sichern Familien und Unternehmen moderne digitale Teilhabe“ , sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Stefan Holighaus, Geschäftsleitung DNS:NET, bekräftigt: „Wichtige Voraussetzungen für den erfolgreichen und schnellen Ausbau des Giganetzes sind neben dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung und der Auswahl geeigneter Flächen für den Standort der Technik auch die Vorvertragsquoten für die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus, damit möglichst flächendeckend agiert wird. Bereits Anfang November 2020 konnten wir mit der Nachfragebündelung in einigen Stahnsdorfer Siedlungen beginnen und werden dies nun entsprechend intensivieren, damit wir den Grundstein für die gezielte Infrastrukturentwicklung auf dem Weg zur Giganetzregion mit Datenraten von bis zu 2.500 Mbit/s im Download legen. Durch die Zusammenarbeit vor Ort, Baubetreuung und Anbindung an unsere eigene Glasfasernetzstruktur mit dem Brandenburger Gigabitring und Hochsicherheitsrechenzentren stellen wir nicht nur kurze Bauzeiten und die Anbindung innerhalb eines Jahres sicher, sondern schaffen mit der Gigabitgeschwindigkeit für die Region Potsdam-Mittelmark einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber anderen Gemeinden und Städten.“

Was können die BürgerInnen tun um vom Glasfaserausbau durch DNS:NET zu profitieren?

Aufgrund der Tatsache, dass pandemiebedingt Bürgerinformationsveranstaltungen in Präsenzform voraussichtlich ab dem Frühjahr 2021 angeboten werden können, stehen den Interessenten alternative Formen der Kontaktaufnahme mit DNS:NET zur Verfügung.

– Individuelle Informationen erhalten die BürgerInnen der Gemeinde Stahnsdorf auf der Seite http://stahnsdorf.einfach-schneller.net/ – Das Glasfaser-Vorvermarktungsteam ist direkt erreichbar unter Telefon 030 / 66 7 65 444 oder per E-Mail an mailto:neukunden@dns-net.de – DNS:NET bietet die Möglichkeit, sich mit der Kundenbetreuung über einen Videochat auszutauschen. Infos über https://einfach-schneller.net oder über //www.dns-net.de/video-chat

Infos zur Gemeinde Stahnsdorf: http://www.stahnsdorf.de

Stahnsdorf ist eine amtsfreie Gemeinde mit rund 16.000 Einwohnern im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Knapp 50 Quadratkilometer umfassen die Ortsteile Güterfelde, Schenkenhorst, Sputendorf und Stahnsdorf-Ort sowie die Siedlungen Ausbau, Kienwerder, Marggraffshof und Neubauernsiedlung.

Pressekontakt: Stephan Reitzig, Pressesprecher, mailto:s.reitzig@stahnsdorf.de , Tel. 03329 646 -208

Über die DNS:NET Internet Service GmbH:

Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Infos zum Unternehmen unter http://www.dns-net.de

Pressekontakt:

Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:

mailto:presse@dns-net.de

