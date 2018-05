Greenpeace-Aktivisten protestieren an Zugspitze für mehr Klimaschutz / Lichtprojektion fordert Fraktionsspitzen zu schnellem Handeln auf

7.5.2018 – Mit einer Projektion auf die

Zugspitze haben Greenpeace-Aktivisten in den frühen Morgenstunden für

mehr Klimaschutz und einen schnellen Ausstieg aus der Kohle

protestiert. Die Umweltschützer und Umweltschützerinnen richten ihre

strahlende Botschaft „Heimat braucht Klimaschutz!“ auf den Ort, an

dem die Fraktionsspitzen von Union und SPD tagen. Grund für die

Aktion ist das Versagen der Bundesregierung beim Schutz des Klimas.

Seit rund zwölf Jahren stagnieren die CO2-Emissionen in Deutschland

und Klimaschutzziele werden verfehlt. Weltweit werden durch den

Klimawandel die Lebensbedingungen für alle Menschen verschlechtert.

„Was die Regierung versäumt, können die Fraktionsspitzen jetzt für

Ihre Wählerinnen und Wähler klären: Zukunftssicherung durch sozial-

und umweltverträgliche Klimaschutzmaßnahmen“, sagt Christoph von

Lieven, Sprecher von Greenpeace. „Damit das Klimaziel 2020

eingehalten werden kann, müssen in den kommenden zwei Jahren 155

Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Die schmutzigsten

Kohlekraftwerke können dafür sofort abgeschaltet werden – die

Versorgung mit Strom wäre dennoch sicher. Selbst in der CSU gibt es

inzwischen diese Position.“

Deutsche Klimaschutzziele in Gefahr – Union uneins über Maßnahmen

Die Folgen der Klimaerhitzung sind auch am Ort der heutigen

Konferenz bereits deutlich zu sehen. Das Abschmelzen des Gletschers

auf der Zugspitze ist seit Jahren dokumentiert. Hinzu kommen immer

mehr Extremwetter, der diesjährige wärmste April seit

Wetteraufzeichnung und eine Abschwächung des Golfstroms. Teile der

Union haben dies erkannt und fordern, dass in Deutschland schneller

gehandelt werden muss, um das Klima zu schützen und die eigenen Ziele

einhalten zu können. So kommt auch der CSU-Arbeitskreis Energiewende

zu dem Schluss, dass die zwölf ältesten Braunkohleblöcke mit den

höchsten CO2-Emissionsraten abzuschalten sind. Dies könne geschehen,

ohne die Stromversorgung in Deutschland zu gefährden

(https://bit.ly/2w3bts3).

„Die schwarz-roten Regierungsfraktionen können heute die Weichen

für eine künftige soziale Klimaschutzpolitik stellen, die diesen

Namen verdient“, sagt von Lieven. Derzeit arbeiten im Ökostromsektor

mit 330.000 Menschen 16mal mehr Menschen als im Braun- und

Steinkohlesektor, der rund 20.000 Arbeitsplätze umfasst. „Ein

verstärkter Ausbau der Erneuerbaren Energien kann dazu beitragen, den

Kohleausstieg sozialverträglich zu gestalten.“

