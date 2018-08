Griechenland verlässt EU-Rettungsschirm / Verhaltene Zuversicht am Ende der Spar- und Reformprogramme

Das dritte Kreditprogramm des

Euro-Rettungsschirms ESM für Griechenland läuft am 20. August 2018

aus. Acht Jahre erhielt das mediterrane Land Finanzhilfen von der

EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank sowie vom

Internationalen Währungsfonds. Nun muss es sich auf den

internationalen Kapitalmärkten selbst finanzieren. Eine verstärkte

Beobachtung durch die bisherigen Kreditgeber soll das Land von neuen

Exzessen abhalten.

Im Hinblick auf die Parlamentswahl im nächsten Jahr ist die

Wirtschafts- und Finanzkrise vor allem aus Sicht der Regierung

überwunden. Unter der Bevölkerung herrscht eine deutlich trübere

Stimmung. „Schmerzhafte Gehalts- und Rentenkürzungen hinterließen

tiefe Einschnitte im Lebensstandard der Hellenen. Jeder fünfte

Grieche ist arbeitslos. Mehr als ein Drittel der Angestellten im

privaten Sektor verdienen bis zu 700 Euro pro Monat netto. Fast eine

halbe Million junger Arbeitnehmer sind ausgewandert, um eine

Arbeitsstelle zu finden“, sagt Michaela Balis, Griechenland-Expertin

bei Germany Trade & Invest (GTAI) in Athen. Auch die Unternehmen

klagen über die Überbesteuerung. Die Belastung der Unternehmen ist

inklusive der Sozialabgaben auf etwa 50,7 Prozent gestiegen.

Positiv entwickelten sich die Warenexporte unter dem Druck der

nachlassenden Nachfrage im Inland: In den Krisenjahren zwischen 2010

und 2017 sind die griechischen Warenexporte laut dem europäischen

Statistikamt Eurostat um mehr als ein Drittel gestiegen. Der

Tourismus ist der wichtigste Wachstumstreiber im Land. „Trotz

optimistischer Prognosen von rund 35 Millionen Touristen im Jahr,

hängt die langfristige Entwicklung von der Lage in den

Konkurrenzländern, von der Verbesserung der Infrastruktur und von der

langfristigen Planung ab. Der Tourismus kurbelt zurzeit auch weitere

Branchen an, zum Beispiel den Kfz-Markt und die Bauwirtschaft“, so

Balis.

Auch die Privatisierungen haben für Investitionen gesorgt. Nicht

nur die Übernahme der vierzehn regionalen Flughäfen durch das

deutsch-griechische Konsortium Fraport-Slentel steigerte den Bedarf

an Ausrüstungsinvestitionen. Auch die Privatisierungen der

Betriebsgesellschaften der Häfen von Piräus und Thessaloniki und der

Betriebsgesellschaft der griechischen Bahn gehen mit

millionenschweren Investitionen einher.

