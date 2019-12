Großbritannien wählt – phoenix-Themenabend und Live-Sendungen zur Wahl – Donnerstag, 12. Dezember 2019, ab 23.00 Uhr und Freitag, 13. Dezember 2019, ab 8.00 Uhr

47 Millionen Briten sind am Donnerstag, 12. Dezember 2019, zur Wahl

eines neuen Parlaments aufgerufen. Es ist schon der dritte Wahlgang der Briten

seit dem Brexit-Referendum von 2016. Am Wahltag sind die Wahllokale von 8.00 bis

23.00 Uhr deutscher Zeit geöffnet. phoenix widmet sein Programm den ganzen Tag

lang der wichtigen Wahl, mit der nicht zuletzt erneut über Austritt oder

Verbleib des Landes in der Europäischen Union entschieden wird. Den ganzen Tag

über schaltet phoenix wiederholt live nach London, um das Wahlgeschehen zu

begleiten und Stimmen der Wählerinnen und Wähler einzufangen. Um 18.00 Uhr zeigt

phoenix in der halbstündigen Dokumentation “Großbritannien – Wie die Briten

ticken” ein Psychogramm der Briten.

Themenabend mit Dokumentationen, Gesprächen und Live-Sendungen zur Wahl

In der Primetime sendet phoenix einen Themenabend mit Dokumentationen,

Gesprächen und Live-Sendungen zur Wahl. Der Abend beginnt mit den

Dokumentationen “Pulverfass Nordirland – wie der Brexit Ängste schürt”, “Wales –

die schöne Arme” und “Die Populismus Show”. Um 22.00 Uhr folgt eine verlängerte

Live-Ausgabe der “phoenix runde” zur Unterhauswahl mit Live-Schalten in die

britische Hauptstadt. Durch die nachfolgende Sonderausgabe von “phoenix der tag”

(23.00 – 00.45 Uhr) führt Michael Kolz. Ihm zur Seite steht der

Großbritannien-Experte und Journalist Grahame Lucas. Die erste Hochrechnung aus

London sendet phoenix in einer Live-Übernahme der britischen BBC. Außerdem

meldet sich unser Reporter Michael Krons live aus London mit Stimmen und

Reaktionen zur Hochrechnung.

Update am Freitagfrüh mit neuesten Entwicklungen und Ergebnissen aus London

Freitagfrüh, den 13. Dezember 2019, informiert Andreas Klinner in “phoenix vor

ort” (08.00 Uhr) mit einem Update zur Unterhaus-Wahl. Aus London wird

phoenix-Reporter Michael Krons live dazu geschaltet. Ab 14.00 Uhr gibt es ein

weiteres “phoenix vor ort” mit neuesten Entwicklungen zur Wahl. Moderatorin Tina

Dauster fasst die Ereignisse und Ergebnisse unter der Überschrift

“Großbritannien hat gewählt” zusammen. Experte im Bonner Studio ist Grahame

Lucas, der die Wahl-Ergebnisse einordnet und analysiert. Parallel tagt in

Brüssel der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Von dort wird

phoenix-Reporter Marlon Amoyal live zugeschaltet, der die Reaktionen der

EU-Mitgliedsstaaten einfängt und über die zu erwartenden Folgen für Europa

berichtet.

Viele Briten haben sich Umfragen zufolge noch nicht entschieden, wem sie ihre

Stimme geben wollen. Erhält der noch amtierende englische Premierminister,

Tory-Chef Boris Johnson, die Mehrheit im Parlament, steht den Briten sehr

wahrscheinlich ein rascher Austritt aus der Europäischen Union bevor. Dann gilt

das Austrittsdatum 31. Januar 2020. In den Umfragen steht Johnsons

Brexit-Versprechen hoch im Kurs, was ihm aber noch nicht die Mehrheit im

Unterhaus sichert. Diese war ihm schon einmal verwehrt geblieben, als er am 31.

Oktober 2019 den Brexit ohne Abkommen im Unterhaus zur Abstimmung stellte. Als

Folge dessen veranlasste der Premier die Auflösung des Parlaments und erzwang

damit die Neuwahl. Johnsons Widersacher, Labour-Chef Jeremy Corbyn, wirbt im

Wahlkampf mit dem Versprechen, mit Brüssel einen neuen Brexit-Vertrag

auszuhandeln und über diesen in einem neuen Referendum abstimmen zu lassen.

