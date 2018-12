Großer „sonnenklar.TV Spendentag“ für Handicap International

Der Münchner Reiseshoppingsender führt zum zweiten

Mal in seiner Geschichte einen Spendentag, live im Fernsehen,

zugunsten einer Hilfsorganisation durch. Bereits im Vorfeld können

die Kunden selbst aktiv werden, eigene Spendenprojekte online starten

oder Außergewöhnliches über die Plattform United Charity ersteigern.

Am Samstag, den 15. Dezember 2018 können die sonnenklar.TV Zuschauer

dann den ganzen Tag per Telefon (089 / 547606-24) an Handicap

International spenden. Zudem fließen durch die Buchung ausgewählter

Urlaubsangebote 5 Euro pro Reisenden direkt an die Stiftung.

Der Münchner Reiseshoppingsender sonnenklar.TV weitet seine

Kooperation mit Handicap International aus. Die humanitäre

Hilfsorganisation setzt sich weltweit in rund 60 Ländern mit mehr als

300 Projekten für Menschen mit Behinderung ein. Die Programme fördern

deren Autonomie und echte Teilhabe in der Gesellschaft für ein

aufrechtes Leben.

Am Samstag, 15. Dezember 2018 findet zum zweiten Mal in der

Geschichte des Münchner Reiseshoppingsenders der große „sonnenklar.TV

Spendentag“ für Handicap International statt. Die Zuschauer von

sonnenklar.TV können den ganzen Tag über eine kostenfreie Hotline

(089/ 547606-24) anrufen und für Menschen mit Behinderung weltweit

spenden.

Zudem stellen am „sonnenklar.TV Spendentag“ Freunde und Förderer

von Handicap International, live im Fernsehen, ihre Erfahrungen in

diversen Urlaubsländern und ihre Spendenaktionen zu Gunsten von

Menschen mit Behinderung weltweit vor.

So übergeben der Botschafter von Handicap International und PGA

Golf Professional Mark Stevenson sowie der Veranstalter des

HONourables Golf & Business Cup Michael Lohr gemeinsam den großen

Spendenscheck von zwei Charity-Golfturnieren. Die Botschafterin von

Handicap International und Schauspielerin Andrea Spatzek (alias Gabi

Zenker aus der „Lindenstraße“) hat zudem eine Spende von dem EAGLES

Charity Golf Club im Gepäck. Der Schauspieler Gerrit Grassl aus der

Fernsehserie „K11 – Kommissare im Einsatz“, bringt abends noch eine

Überraschung von Constantin Film mit.

Darüber hinaus können die Zuschauer bis zum Abend des Spendentages

ein original signiertes T-Shirt von dem internationalen Botschafter

von Handicap International und brasilianischen Fußball-Star Neymar

Jr. über das Online-Spendenportal United Charity ersteigern. Das neue

Online-Portal „VIPrize“ stellt zudem original signierte Trikots von

Mesut Özil und Lukas Podolski sowie eine Replik des UEFA Champions

League-Pokals mit Originalunterschrift von Jupp Heynckes zur

Verfügung, welche ebenfalls bis zum großen „sonnenklar.TV Spendentag“

ersteigert werden können.

Und auch die Urlauber unterstützen mit ihrer Reisebuchung Menschen

mit Behinderung in ihrem jeweiligen Urlaubsland. 5 Euro pro Reisenden

gehen bei Buchung eines Ägypten-, Marokko-, Abu Dhabi-, Dubai-,

Griechenland- oder Thailandurlaubs direkt an Handicap International

Projekte vor Ort.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun zum zweiten Mal den großen

–sonnenklar.TV Spendentag– für Handicap International durchführen. Im

November dieses Jahres konnte ich mir in einem Waisenhaus von

Handicap International in Agadir/Marokko vor Ort selbst ein Bild von

der wichtigen und professionellen Arbeit für Kinder mit Behinderung

machen und mit eigenen Augen sehen, wohin die Spenden fließen und was

genau unser Engagement in unseren Urlaubsländern bewirkt“, betont

Bianca Golenia, stellvertretende Redaktionsleitung und

Verantwortliche für das soziale Engagement von sonnenklar.TV.

In Marokko zum Beispiel ist Handicap International seit über 20

Jahren aktiv und setzt sich dort unter anderem für bessere

Lebensverhältnisse von Kindern mit Behinderung in Waisenhäusern ein.

Die humanitäre Hilfsorganisation sorgt zudem dafür, dass auch Kinder

mit Behinderung zur Schule gehen können. „Durch unser gemeinsames

Engagement mit sonnenklar.TV können Kinder mit Behinderung zum

Beispiel einen Rollstuhl erhalten, der es ihnen ermöglicht zur Schule

zu fahren und wie alle anderen Kinder am Unterricht teilzunehmen.

Somit erhalten sie den so wichtigen Zugang zu Bildung und eine

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, erklärt

Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing von Handicap International.

„In Ägypten arbeiten wir mit Behindertenrechtsorganisationen

zusammen, damit sie selbst ihre Rechte verteidigen und ihre

gesellschaftliche Teilhabe gestalten können. Besondere Aufmerksamkeit

richten wir dabei in Ägypten auf die Vertretung von Frauen mit

Behinderung“, ergänzt Thomas Schiffelmann. Gleichzeitig führt

Handicap International ein Projekt durch, das die bessere

Gesundheitsversorgung von Neugeborenen und Kleinkindern anstrebt und

somit die Verringerung gesellschaftlicher Ausgrenzung durch

dauerhafte Beeinträchtigung anstrebt.

