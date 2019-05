GRÜNEN-Europa-Kandidat Sven Giegold im Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“: „Statt Unternehmen zu enteignen, sollten wir die Kontrolle über einen Bürgerfonds zurückgewinnen!“ (FOTO)

Der GRÜNEN-Spitzenkandidat für die Europawahl Sven Giegoldantwortet auf die Kollektivierungspläne von Juso-Chef Kevin Kühnertmit der Idee eines „Bürgerfonds“. In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“ für RTL Radio Deutschland und105–5 Spreeradio sagt Giegold: „Wir haben noch zwölf Jahre, um dieKlimakrise aufzuhalten. Wir werden nicht die Zeit haben, erst denKapitalismus abzuschaffen und alle Großbetriebe zu verstaatlichen, umirgendwann die Emissionen zu senken.“

Im Gespräch mit „FRAGEN WIR DOCH!“ kündigt Sven Giegold an: „Statt

Unternehmen zu enteignen, sollten wir die Kontrolle über einen

Bürgerfonds zurückgewinnen!“ Giegold: „Lasst uns einen Bürgerfonds

wie in Schweden schaffen, wo alle, die fürs Alter sparen wollen,

Eigentümer an Unternehmen werden können. Durch große

Gemeinschaftsfonds, die viel billiger sind als die Aktienfonds, die

Banken im Rahmen der Riester- und Rürup-Förderung anbieten.“

Sven Giegold ist im Interview mit „FRAGEN WIR DOCH!“ überzeugt:

„Wir sollten unsere Art des Wirtschaftens verändern. Wenn Unternehmen

dauerhaft das Gemeinwohl schädigen, ist erstmal die Option der

Regulierung. Wenn das nicht fruchtet, gibt es theoretisch die Option

der Enteignung.“ Trotzdem könne der Staat nicht alles besser, so

Giegold: „VW hat am allermeisten betrogen und war dabei im

Aufsichtsrat in der Hand von Gewerkschaften – und dem Land

Niedersachsen. Außerdem war die WestLB eine der Banken, die uns am

meisten Geld gekostet hat.“

Sven Giegold sieht im „FRAGEN WIR DOCH!“-Gespräch mit Blick auf

das geringe Interesse an Europapolitik eine Ursache in der mangelnden

Berichterstattung: „Über die Gesetzgebung und die unterschiedlichen

Positionen im Europäischen Parlament wird in der deutschen

Öffentlichkeit kaum berichtet. So entsteht der Eindruck, in Brüssel

wird etwas entschieden, von dem man vorher noch nie gehört hat.“

Dabei sei darüber oft jahrelang im EU-Parlament diskutiert worden.

Giegold: „Deshalb brauchen wir Fraktionsvorsitzende, die europaweit

wählbar sind.“

Giegold kritisiert im RTL-Podcast Bundesfinanzminister Olaf Scholz

für seinen Umgang mit Konzernen wie Amazon oder Google: „Die

Digitalsteuer für die großen Digitalkonzerne und die

Steuertransparenz für die Großunternehmen ist an Olaf Scholz und der

Großen Koalition gescheitert. Der SPD-Minister macht in Berlin

kaputt, was Grüne und Sozialdemokraten im Europaparlament

durchgesetzt haben.“

