Gut vorbereitet für den Notfall! Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie gibt nützliche Tipps zur Ersten Hilfe (FOTO)

„Ja, äääh, … Also hier muss mal ganz fix jemand herkommen!“, ist

sicherlich nicht der optimale Einstieg in ein Notrufgespräch. Wie es

besser geht, zeigt die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische

Industrie (BG RCI) in ihrer neu aufgelegten Publikation „Erste

Hilfe“. Das Sicherheitskurzgespräch richtet sich an Unternehmerinnen

und Unternehmer sowie an Verantwortliche in den Betrieben, die ihre

Beschäftigten regelmäßig unterweisen.

Im Notfall zählt jede Minute. Daher ist es wichtig, dass manche

Sachverhalte bereits im Vorfeld bekannt sind: Wo ist das

nächstgelegene Telefon, von dem aus ich die Rettungsleitstelle

verständigen kann? Welche Angaben sind bei einem Notruf erforderlich?

Wo befindet sich der Verbandskasten? Gibt es Ersthelfende in der

Firma und wie sind diese zu erreichen? Die Publikation „Erste Hilfe“

der BG RCI gibt Verantwortlichen einen Leitfaden an die Hand, mit dem

Beschäftigte auf den Ernstfall vorbereitet werden können.

Wichtig ist: Immer auf die eigene Sicherheit achten, bevor man

hilft. Dazu gehört z. B. das Anlegen von Atemschutz und/oder

Schutzhandschuhen, bevor Verletzte, die in Kontakt mit Gefahrstoffen

gekommen sind, in Sicherheit gebracht werden. Bei schwierigen

örtlichen Gegebenheiten, z. B. einem großen Werksgelände, sollte

immer eine Person den Rettungsdienst empfangen und einweisen, um

Zeitverluste zu vermeiden. Was häufig vernachlässigt wird: Die

Betroffenen brauchen Zuwendung und Betreuung. Also nicht weglaufen,

sobald der Notruf verständigt ist, sondern die Verletzten ansprechen,

beruhigen, Trost spenden und wenn möglich nicht alleine lassen.

Das Sicherheitskurzgespräch „Erste Hilfe“ (SKG 009) besteht aus

fünf Lektionen, einem Fehlersuchbild (auch als Posterbeilage im

Format DIN A2) und Erläuterungen für die Unterweisenden. Behandelt

werden u. a. Sofortmaßnahmen, Notruf, ErsteHilfeMaßnahmen bei

Unfällen mit Gefahrstoffen und elektrischem Strom sowie

Dokumentationspflichten.

Die Publikation ist bestellbar unter http://medienshop.bgrci.de

(3,85 Euro, für Mitgliedsbetriebe kostenlos). Unterweisungsfolien zur

Ersten Hilfe können kostenlos unter http://downloadcenter.bgrci.de

heruntergeladen werden.

Pressekontakt:

Petra Singer

Stabsbereich Kommunikation

Telefon: 06221 5108-57003

E-Mail: petra.singer@bgrci.de

Original-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuell