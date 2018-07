Gutachten zu Tegel stellt schnelle Schließung in Frage. Franz Wiese: „Hört doch endlich auf mit der unsäglichen Diskussion: Lasst den Flughafen Tegel einfach solange auf, wie wir ihn brauchen.“ (FOTO)

Ein parlamentarisches Gutachten des Landtages Brandenburg zeigtauf, dass der Flughafen Tegel nicht innerhalb von sechs Monaten nachInbetriebnahme des BER geschlossen werden muss. Er könnte längergeöffnet bleiben.

Dazu erklärt der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Wiese, Mitglied im

BER-Sonderausschuss des Landtages Brandenburg:

„Die Mehrheit der Berliner will Tegel offenhalten, das meist aus

sentimentalen oder sehr praktischen Gründen, denn der Stadtflughafen

ist für alle prima zu erreichen. Aber es gibt auch ganz objektive

Gründe dafür, ihn nicht zu schließen. Der BER wird – egal wann er

eröffnet – zu klein sein. Er wird vermutlich in absehbarer Zeit das

stetig steigende Fluggastaufkommen nicht allein bewältigen können.

Deshalb werden wir Tegel noch lange brauchen. Und deshalb ist das

Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes auch bewusst

unkonkret. Es sagt nämlich nicht wann Tegel geschlossen werden

müsste, es sagt nur, dass das eben nicht, wie bisher von Rot-Rot und

Rot-Rot-Grün propagiert, innerhalb von sechs Monaten nach der

BER-Eröffnung geschehen muss. Und hier rate ich nun zu einem

Schlussstrich unter die Diskussion: Warten wir ab, ob und wenn ja,

wann, der BER seinen ersten Flieger sieht. Und wenn der neue

Flughafen dann angelaufen ist, sich tatsächlich als tauglich erwiesen

hat, schauen wir auf die Fluggastzahlen. Kann er das Aufkommen allein

bewältigen, denken wir ganz unaufgeregt über eine Schließung von

Tegel nach, wenn nicht, dann nicht. Ich plädiere dafür, die

Emotionalität aus der Diskussion herauszunehmen und nur auf die

Fakten zu schauen und bin mir sicher, noch viele Jahre in Tegel

einchecken zu können.“

