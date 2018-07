LBS-Kinderbarometer: „Wir sind nicht die gelangweilte Handy-Generation“ / Politikverdrossenheit steigt auch bei Kindern / Schüler wollen mitgestalten, brauchen aber Ansprechpartner und Hilfe (FOTO)

Kinder wollen mitbestimmen, die Erwachsenen hören aber immerweniger zu. Das führt schon in jungen Jahren zu wachsenderPolitikverdrossenheit, hat das LBS-Kinderbarometer herausgefunden.Wollten sich 2016 noch 57 Prozent der Kinder aktiv in dieGemeindearbeit einbringen, sind es aktuell nur noch 45 Prozent.„Sechs von zehn Kindern fühlen sich mit ihrer Meinung in der Gemeindeoder Stadt zudem nicht ernst genommen“, sagteLBS-Konferenzvorsitzender Jörg Münning am Mittwoch bei derVorstellung der Ergebnisse 2018 anlässlich eines Barcamps zurMitbestimmung mit zwei Klassen einer Gelsenkirchener Gesamtschule.Bei einem Barcamp suchen sich die Teilnehmer die Themen selbst, überdie sie diskutieren wollen.

Das größte Interesse bei den rund 50 Schülern im Alter von etwa 14

Jahren fanden dabei Problemstellungen rund um die Schule. Hier nervt

vor allem der schlechte bauliche Zustand der Gebäude und

Klassenräume. „Dabei wären die Kinder durchaus bereit, gemeinsam mit

Eltern und Lehrern anzupacken, aber sie brauchen dafür noch

Initiatoren und Vorbilder“, so Dr. Christian Schröder, Projektleiter

des LBS-Kinderbarometers.

Zum anderen wurde die oft hoffnungslos veraltete Technik beklagt.

„Regelmäßige Programmupdates in den Sommerferien sollten eigentlich

Standard sein“, forderte ein Schüler. Stattdessen würden vereinzelt

Whiteboards aufgestellt, die mit der restlichen Infrastruktur kaum

kommunizieren könnten.

14-Jährige fühlen sich allein gelassen zwischen zwei Welten

Ein weiterer Themenschwerpunkt widmete sich den Aufenthaltsräumen

– in der Schule wie auch in der Freizeit. Hier fühlen sich speziell

die 14-Jährigen zwischen zwei Welten verloren: zu groß für die

klassischen Spielplätze mit Wippe und Schaukel, zu klein für viele

Orte, wo ein Zugang erst ab 16 Jahren erlaubt ist. „Uns fehlen

Plätze, an denen wir uns treffen können“, so die einhellige Meinung

der jungen Menschen. Und wo diese vorhanden seien, seien diese

verwahrlost oder zu teuer für die regelmäßige Nutzung. „Erwachsene

sehen in uns immer die gelangweilte Handy-Generation – aber das

stimmt nicht, wir brauchen nur einfach für uns passende Angebote für

die Freizeitgestaltung.“

Vereine mit ihren Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung werden

nicht immer als Lösung gesehen. Vielfach, so die Diskussion, scheuen

die Kinder den Trainingszwang und die festgelegten Zeiten. Oder

werden wegen ihres Leistungsniveaus gar nicht erst aufgenommen. Ein

Lösungsvorschlag kam von den Schülern selbst: Warum nicht die

Schulturnhalle und den Schulhof nachmittags öffnen, eine

Aufsichtsperson wurde dabei ausdrücklich gewünscht. Sogar einen

Schulsozialarbeiter wünschen sich die Kinder – auch das verdeutlicht,

dass sie in ihrem Alter noch an die Hand genommen werden wollen, um

ihre Vorstellungen dann gemeinsam durchsetzen zu können.

Die vorhandenen Strukturen, sei es an der Schule oder in

Kommunalpolitik und -verwaltung, sind zu unbekannt. Kinder wissen

nicht, an welche Tür sie klopfen sollen, das ist ein weiteres

Ergebnis des aktuellen Kinderbarometers: Gut die Hälfte der Kinder

weiß nicht, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie in der Stadt oder

Gemeinde etwas verändern möchten – oder auch nur auf die eigenen

Bedürfnisse aufmerksam machen wollen. Da helfen auch die neuen

Möglichkeiten der Sozialen Medien nicht, so die Meinung der

Barcamp-Teilnehmer: Die Kontaktaufnahme sei zwar vordergründig

einfacher, die Ernsthaftigkeit, die Begegnung auf Augenhöhe, leide

aber unter der Unverbindlichkeit von Facebook und Co.

In den Großstädten kennt nur ein Viertel der Kinder die

Lokalpolitiker

Je städtischer die Kinder wohnen, desto eher sind ihnen die

jeweiligen Lokalpolitiker unbekannt. In den Stadtstaaten Hamburg und

Bremen kennen gerade etwas mehr als ein Viertel der Kinder den

richtigen Ansprechpartner. Besser sieht es in den Flächenländern

Thüringen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg

aus, hier sind es immerhin noch rund die Hälfte. „Wir Erwachsenen

sollten viel mehr die Chance ergreifen, die Ideen der jungen

Generation anzuhören und aufzugreifen“, appellierte Münning.

Noch ist Potenzial gegeben: Immerhin möchten sich fast die Hälfte

der befragten Schüler der Klassen vier bis sieben in ihrer Stadt oder

Gemeinde einbringen. Am häufigsten wollen sie bei der Stadtplanung

mitentscheiden, auch Spielplätze, Sport- und Freizeitmöglichkeiten

sind beliebte Themen. Jungen interessieren sich häufiger für das

Thema Sportstätten, Mädchen eher für Schule und Bildung. Jedes zehnte

Kind möchte grundsätzlich mitbestimmen, weiß aber nicht in welchem

konkreten Bereich. Das LBS-Kinderbarometer befragt in Zusammenarbeit

mit dem Deutschen Kinderschutzbund regelmäßig 10.000 Kinder und

Jugendliche aller Bundesländer und Schulformen nach ihrer Meinung zu

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (lbs-kinderbarometer.de).

