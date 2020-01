Haiti 10 Jahre nach dem Beben: “Die Schulen stehen, aber wir brauchen endlich einen funktionierenden Staat”

Am 12. Januar 2010 bebte im Südosten Haitis die

Erde so verheerend, dass sich der Karibikstaat bis heute nicht davon erholt hat.

Mehr als 230.000 Menschen verloren ihr Leben, unzählige erlitten Verletzungen

und rund zwei Millionen wurden obdachlos. Die Solidarität und

Spendenbereitschaft für Haiti war überwältigend. Doch die Probleme des ärmsten

Staats der westlichen Hemisphäre verschärften sich nach dem Beben. “Wir brauchen

dringend einen funktionierenden, engagierten Staat, gute öffentliche

Krankenhäuser, mehr Schulen und endlich ausreichend Mittel für

Bildungsinvestitionen”, fordert der Leiter des Kindernothilfebüros in Haiti,

Pierre-Hugue Augustin.

Nur so ließe sich die extreme Armut in Haiti überwinden. Die Realität sieht

aktuell anders aus. Brennende Straßenbarrikaden, Schießereien, Raubüberfälle.

Port-au-Prince gleicht einem Kriegsschauplatz. Das Versagen des Staats gefährdet

das Leben unzähliger Kinder in Haiti. Mit größten Anstrengungen haben die

Kindernothilfepartner ihre Arbeit fortgesetzt und – wo es geht – Anlaufstellen

für Kinder und Jugendliche geschaffen. Die nachhaltige Strategie, auf die die

Kindernothilfe schon während des Wiederaufbaus gesetzt hat, zahlt sich jetzt

aus.

Augustin zieht trotz der politischen Widrigkeiten eine positive Bilanz der

vergangenen zehn Jahre. “Es ist uns gelungen, neun zerstörte Schulen, teilweise

unter schwierigsten Bedingungen, wieder aufzubauen und zusätzlich vier neue

Bildungszentren zu errichten.” An allen Vorhaben waren und sind Kinder, Eltern

und Nachbarn intensiv beteiligt. Außerdem wurden bis heute 314

Selbsthilfegruppen mit 6.097 Frauen gegründet. In diesen Graswurzel-Netzwerken

lernen Frauen, wie sie sich selbstständig aus der Armut herausarbeiten können.

Sie werden auch darin geschult, wie sie soziale Probleme lösen und politisch

aktiv werden können. In der aktuellen Krise schaffen diese Gruppen einen Raum

für die Frauen, um sich zu engagieren und sich gegenseitig zu unterstützen.

“Unsere Strategie war es immer, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Diese

Schulen”, ist sich Pierre-Hugue sicher, “wird es auch in zwanzig oder dreißig

Jahren noch geben, und sie werden durch die Generationen von Kindern, die hier

gemeinsam lernen und Selbstbewusstsein tanken, dazu beitragen, das Gesicht

ganzer Armenviertel und ganzer Dörfer zu verändern.”

Die Kindernothilfe ist seit mehr als 45 Jahren in Haiti aktiv und war direkt

nach dem Beben zur Stelle: Mitarbeiter der lokalen Partnerorganisationen

leisteten medizinische Unterstützung, verteilten Nahrungsmittel und klärten über

lebenswichtige Hygienemaßnahmen auf. Mit 16 Kinderzentren, die sich geographisch

auf weite Teile des Katastrophengebietes erstreckten, schuf das Hilfswerk

Anlaufstellen für Tausende Mädchen und Jungen. Hier fanden Kinder nach den

Wirren des Bebens Schutz und psychologische Hilfe. In diese Soforthilfemaßnahmen

flossen 3,7 Millionen Euro. Weitere 14,2 Millionen Euro wurden unter anderem in

den Wiederauf- und Neubau von Bildungseinrichtungen und den Aufbau des

Selbsthilfeprogramms investiert.

Interview-Angebot: Jürgen Schübelin, Referatsleiter Lateinamerika steht für

Interviews zur Verfügung.

Pressekontakt:

Martin Bondzio, stellvertretender Pressesprecher

Martin.Bondzio@kindernothilfe.de

Tel.: 0203.7789-242

mobil: 0179.90 24 154

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40844/4486520

OTS: Kindernothilfe e.V.

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell