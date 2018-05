Hälfte aller Unternehmen sieht keinen Gender Pay Gap / Aktuelle Studie untersucht Lohnungleichheit in Deutschland (FOTO)

Dass es eine Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern („Gender PayGap“) gibt, darüber ist man sich in Deutschland einig. LautStatistischem Bundesamt liegt der unbereinigte Durchschnittsverdienstvon Frauen um 21 % niedriger als der von Männern. Nur im eigenenBetrieb wollen Führungskräfte davon nichts wissen. Knapp die Hälfteder Personalleiter (49 %) meint, dass in ihrem Unternehmen keineEntgeltlücke existiert. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellenRandstad-ifo-Personalleiterbefragung.

Wie kann es sein, dass so viele Betriebe keinen Gender Pay Gap

erkennen? Ein großer Teil des Lohnunterschieds kann durch

strukturelle Unterschiede erklärt werden, die über

Unternehmensgrenzen hinausgehen. Für Führungskräfte, die lediglich

Gehälter innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Abteilung

vergleichen, kann der Lohnunterschied deshalb deutlich kleiner

aussehen als er tatsächlich ist. Zu den strukturellen Unterschieden

gehört, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen, Berufen

und Positionen verteilt sind. Rechnet man diese Faktoren heraus,

bleibt laut Statistischem Bundesamt noch ein Gehaltsunterschied von 6

%.

Frauen verdienen also auch bei vergleichbarer Qualifikation und

Tätigkeit durchschnittlich 6 % weniger als Männer. Führungskräfte,

die eine Lohnlücke in ihrem Unternehmen erkennen, nennen auch dafür

Gründe. „Berufserfahrung“ ist mit 42 % die häufigste Erklärung. Auch

„Arbeitsleistung“ (36 %), „Betriebszugehörigkeit“ (32 %) und

„Verhandlungsgeschick“ (21 %) werden als Gründe angeführt.

„Lohnunterschiede existieren in vielen Unternehmen, auch wenn sie

nicht immer offensichtlich zu erkennen sind“, so Petra Timm, Director

Group Communications bei Randstad Deutschland. „Alle Beteiligten

können etwas gegen die Lohnlücke tun. Auf der einen Seite liegt es an

Politik und Wirtschaft, auf strukturelle Diskriminierung zu achten

und sie zu unterbinden. Auf der anderen Seite zeigen die

Studienergebnisse, dass Frauen selbst einen Unterschied machen

können, indem sie bei Gehaltsverhandlungen selbstbewusst auftreten.“

Zur Randstad-ifo-Personalleiterbefragung

Die in Zusammenarbeit von Randstad und dem ifo-Institut

entwickelte Randstad-ifo- Personalleiterbefragung zeigt die

langfristige Bedeutung und Funktion von Flexibilisierung im

Personaleinsatz. Dazu werden vierteljährlich mehr als 1.000

Personalleiter befragt. Im Rahmen der Sonderfrage werden zusätzlich

aktuelle Personalthemen aufgegriffen. Mehr Informationen und den

kompletten Berichtsband der Studie zum Download gibt es unter

www.randstad.de/publikationen.

